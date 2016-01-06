تعرّفوا على حقيبة "دوتكوم" من "فندي"

إنها حقيبة جديدة قدّمتها دار Fendi في مجموعتها الخاصة بالرحلات Resort2016، وهي تحمل اسم Dotcom bag، ومن المنتظر أن تكون من بين الحقائب التي ستُقبل على اقتنائها محبّات الموضة حول العالم.

تجمع هذه الحقيبة بين الطابع العمليّ والأناقة اللافتة، وهي تأتي بأنواع مختلفة من الجلود وتتزيّن بالأزهار حيناً وبالشرائط الجلديّة حيناً آخر.

تتألّف هذه الحقيبة من قطعتين منفصلتين: حقيبة صغيرة داخل حقيبة كبيرة، يمكن حملهما مع بعضهما أو بشكل منفصل. وقد تمّ تصنيع هذه الحقائب بأنواع فاخرة من الجلود منها جلد الثعبان وجلد التمساح. وهي تتسع لوضع الآيباد والموبايل ومختلف الحاجيات الضرورية التي ترافقنا في حياتنا اليومية.

تتوفر هذه الحقيبة بألوان وخامات مختلفة في مختلف نقاط بيع علامة Fendi في الشرق الأوسط. تعرّفوا على بعض تصاميمها فيما يلي.