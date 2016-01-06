دليلك لاختيار الماسكارا التي تناسبك

إن اختيار الماسكارا المناسبة لك ليس بالمهمة السهلة في ظل العدد الكبير من الأنواع المتوفرة في هذا المجال. ولمساعدتك في هذا المجال، إليك بعض أفضل النصائح التي تضمن لك الحصول على النتيجة المرجوّة:

الحصول على رموش جذّابة لا يحتاج لأكثر من 3 خطوات:

1. دفّئي عاقصة الرموش قليلاً باستخدام مجفّف الشعر ثم اعقصي رموشك.



2. مشّطي فرشاة الماسكارا عبر الرموش من الجذور حتى الأطراف وحرّكي الفرشاة من طرف إلى آخر.



3. استخدمي مشط الرموش لفرشاة ماسكارا قديمة نظيفة حين تكون رموشك لا تزال مبلّلة لفصل الرموش.

ويميّز خبراء الماكياج بين أنواع فراشي الماسكارا التي تؤمن كل منها نتيجة مختلفة:



• الفرشاة المقوّسة مخصّصة لتقويس الرموش، حيث تصل إلى جميع الرموش بضربة واحدة.



• الماسكارا ذات الطرفين: طرف باللون الأبيض لتلطيف وترتيب الرموش لتحضيرها لوضع اللون على الطرف الآخر. وهي ممتازة لتحديد الرموش وزيادة حجمها.



• الماسكارا ذات الفرشاة الصغيرة أكثر دقّة وتساعدك على الوصول إلى الرموش الأصغر على زاوية العين. وهي ممتازة لطلة الرموش الطبيعية.



• الفرشاة الكبيرة تمنحك تغطية سريعة لكل الرموش وطلّة قوية ملحوظة. وهي مناسبة لزيادة حجم الرموش.



• الماسكارا الاهتزازية تساعدك على وضع اللون دون تكتّل الرموش وتقوم بالعمل عوضاً عنك. ضعيها على نقطة معيّنة ومشّطيها عبر الرموش ببطء. وهي مثالية لفصل الرموش.

• إذا كانت رموشك خفيفة، اختاري فرشاة تحتوي على الكثير من الشعر لإيجاد مسافة بين الرموش.



• القول الشائع إن الفتيات السمراوات عليهن استخدام ماسكارا سوداء اللون، والشقراوات يجب أن يستخدمن فقط ماسكارا بنيّة، غير صحيح. فالأمر يعتمد فقط على ما إذا كنت تريدين الحصول على طلّة متكلّفة أو طبيعية.



• إذا كانت عيناك حسّاستين، اختاري ماسكارا لا تحتوي على لون صناعي أو عطور.