بالفيديو والصور.. أزياء "شانيل" للموسم المقبل

أطلقت دار Chanel حملتها الترويجية لموسمي ربيع وصيف 2016 من خلال مجموعة من الصور وشريط فيديو قصير تحت عنوان City Western.

إطلالة عمليّة تجمع بين الشياكة والأناقة...إنها الصورة التي أرادت دار Chanel ترجمتها من خلال هذه الحملة، ولذلك اختارت الشارع كمسرح لها حيث بدت العارضات وكأنهن منهمكات برحلاتهن على طرقات الحياة.

الأزياء جاءت بمعظمها مطبعة اختلط فيها ثلاثي الأبيض والأزرق والأحمر حيناً، وثنائي الأبيض والأسود حيناً آخر. مع بروز بعض الألوان الباستيلية التي تذكّر بعودة الأيام المشمسة.

قماش التويد، الذي يشكّل بصمة دار Chanel، حضر بكامل أناقته كالعادة ولكنه اكتسى بطابع عمليّ من وحي "أناقة الشارع" Street Style ، أما الأوشحة فزيّنت الأعناق بربطات على طريقة "رعاة البقر".

وللتركيز على الطابع العملي والمريح لهذه المجموعة، ترافقت أزيائها مع صنادل بدون كعب أو أخذية "ديربي" مزوّدة بكعب صغير بالإضافة إلى مجموعة من الحقائب لفتنا منها حقيبة Coco Case الخاصة بالسفر، والتي تشكّل الأكسسوار المثالي للرحلات.