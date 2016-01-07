جديد "دولتشي أند غابانا" عبايات خاصة بالمرأة المحجبة

اختارت دار Dolce&Gabbana في بداية هذا العام أن تحاكي النساء العربيات وتحديداً المرأة المحجبة من خلال مجموعة من العبايات التي أطلقتها، وينتظر أن تلقى رواجاً كبيراً في صفوف النساء اللواتي يحلمن بالجمع بين الأناقة المحتشمة والإطلالات الراقية.

العباءة السوداء كانت الحاضر الأكبر في هذه المجموعة، وهي تزينت بالدانتيل حيناً، وبقصات اللايزر Laser Cut حيناً آخر، بالإضافة إلى تطريزات الورود، طبعات الأزهار البيضاء ورسمات فاكهة الليمون التي سبق أن زينت العديد من تصاميم دار Dolce&Gabbana في مجموعاتها السابقة.

حضور الدانتيل بكثافة أضفى لمسات أنثوية راقية على هذه الإطلالات التي ترافقت مع شيلة تناسقت بامتياز مع لون كل عباءة وخامتها. ونظراً لاهتمام المرأة العربية الكبير بالإكسسوارات، تم تنسيق هذه العبايات مع مجموعة من الإكسسوارات تضفي عليها لمسات إضافية من التميز. وقد لفتتنا الأحذية التي تزينت بالتطريز الملوّن، الحقائب المصنوعة من جلود التمساح والثعبان الملوّن، بالإضافة إلى النظارات الشمسية التي تزينت بالأزهار النافرة، والخواتم والأساور التي أضفت عليها الأحجار الملونة لمسات مشرقة وأنيقة.

تعرفوا على ما قدمته دار Dolce&Gabbana من تصاميم العباءات فيما يلي.