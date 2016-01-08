تصاميم جديدة تحمل توقيع "فيفيان دبّاس"

بمناسبة حلول العام الجديد، كشفت مصممة المجوهرات اللبنانية، فيفيان دبّاس، عن أحدث تصاميمها خلال حفل دعت إليه في البوتيك الخاص بها في وسط بيروت. وبهذه المناسبة، تم الكشف عن مجموعة من المجوهرات الفاخرة بحضور أهل الصحافة ومجموعة من الأصدقاء كان من بينهم ملكة جمال لبنان السابقة وشقيقتها الثنائي رومي ورينا شيباني.

وخلال جولة على صالة العرض، لفتتنا التصاميم التي جمعت بين الكلاسيكية من جهة والطابع المبتكر من جهة أخرى بالإضافة إلى حضور الأحجار الكريمة الملونة التي زينت العديد من القطع ومنها الزمرد والياقوت. كما تزينت العديد من التصاميم بالماس.

تعرفوا على بعض تصاميم فيفيان دبّاس الجديدة فيما يلي.

