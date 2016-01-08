صيحة جديدة في معالجة علامات الشيخوخة من "ديور"

ماذا لو أن الزمن لم يكن السبب الوحيد لشيخوخة البشرة؟ يوم بعد يوم، عام بعد عام، هناك قوة طبيعية تؤدي إلى ترهل ملامح الوجه، وهي الجاذبية الأرضية. فماذا لو أن هذه الجاذبية الأرضية تصبح الأسلوب الجديد لمكافحة علامات تقدم سن البشرة؟ سؤال طرحته مختبرات Dior وعملت جاهدة لإيجاد إجابة شافية عليه.

فمع حلول العام 2016 تبدأ Dior عصراً جديداً في مجال مكافحة شيخوخة البشرة مع ابتكار تركيبة تجميلية تتحدّى قوانين الجاذبية الأرضية. فعند استعمال Capture Totale Multi-Perfection Creme تتحسّن ملامح الوجه وترتفع، كما تختفي كل علامات تقدّم السن الظاهرة.

فبعد 10 سنوات على إطلاق مجموعة Capture Totale في العام 2006، لم يعد التحكّم بالزمن الوسيلة الوحيدة لمكافحة الشيخوخة. ولذلك كشفت Dior عن المكوّن الحصري المقاوم للجاذبية الأرضية. إنها زهرة اللونجوزا النادرة التي تكمن قوتها الفريدة في تعزيز تجديد الخلايا. تُزرع هذه الزهرة في حدائق Dior في مدغشقر، وقد ابتكر منها علماء Dior مركّباً يحفّز زيادة إنتاج ألياف الكولاجين والإلستين بنسبة 19 بالمئة، ما يساعد البشرة على مقاومة كل عوامل الزمن والجاذبية الأرضية.

ولأول مرة في العام 2016، تقدّم Dior كريم Capture Totale المميّز بثلاثة تركيبات مختلفة تناسب جميع السيدات مهما اختلف الجو، والموسم وحاجة البشرة:

- التركيبة العامة: تستمر بقوامها الذي يناسب جميع السيدات، تعطي راحة قصوى ونعومة حقيقية. ملمسها المخملي يذوب داخل طبقات البشرة ليغذيها ويعطيها راحة مستمرة.

- التركيبة الغنية: ملمسها الغني يعطي شعور ترطيب حقيقيا كما أنه يغذّي البشرة بعمق ويؤمن لها راحة قصوى.

- التركيبة الخفيفة: قوامها الجديد رقيق للغاية، وهو يؤمن شعور انتعاش وراحة يتغلغل داخل البشرة بخفّة حتى في الأجواء الحارة والرطبة.

وتنضمّ هذه التركيبات الجديدة إلى مجموعة مستحضرات Capture Totale التي تتضمّن أيضاً مستحضر Capture Totale Dream Skin المضاد للشيخوخة والمؤسس لبشرة مثالية، ومستحلب Capture Totale Multi-Perfection Emulsion الذي يتميّز بصيغته الرقيقة.