12 إطلالة من "نينا ريتشي" لما قبل خريف 2016

كشفت دار Nina Ricci أخيراً عن مجموعة أزيائها الخاصة بما قبل خريف 2016، وقد صرّح غييوم هنري المدير الإبداعي للدار أنه ركّز على استعمال الخامات التي تتميّز بانسيابية ترافق حركة الجسم وأبرزها الفيسكوز، والجلد الناعم، وصوف الأنغورا.

تصاميم هذه المجموعة جاءت عصريّة بامتياز، ولكنها ارتكزت بشكل كبير على الإرث الكلاسيكي الذي تتمتع به هذه الدار الفرنسية العريقة.

المعطف من القطع التي تكرّر ظهورها بأكثر من تصميم. وقد تمّ تنفيذه بقماش الجوخ، والجلد وحتى الصوف، وحافظ على طابعه العمليّ المريح دون أن يفقد شيئاً من أناقته.

وقد تكرّر ظهور الأثواب في هذه المجموعة أيضاً، وتنوّعت بين الطويل والمتوسّط الطول مع إضافة لمسات مستوحاة من أناقة "اللانجري" عليها.

أما البنطلونات فجأت مستوحاة من طراز سبعينيات القرن الماضي بأرجلها الواسعة، وقد تمّ تنسيقها مع جاكيتات تميّزت بقصّاتها العصرية المريحة.

مجموعة تصاميم Nina Ricci لما قبل خريف 2016 ابتعدت عن الطبعات، وتميّزت بإطلالاتها الأحادية اللون التي تنوّعت بين الأسود، والأحمر، والبيج. وهي ترافقت مع حقائب تناسقت بامتياز مع طابعها وأحذية ذات كعب مرتفع أضفت مزيداً من الرقيّ عليها. تعرّفوا معنا فيما يلي على 12 إطلالة اخترناها من هذه المجموعة.