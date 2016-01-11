من كانت الأكثر أناقة في حفل "غولدن غلوب"؟

افتتح موسم جوائز العام 2016 من خلال حفل Golden Globe Awards بنسخته الـ 73 الأحد، الذي أقيم في هوليوود. وقد حرصت نجمات الحفل على اختيار أزيائهن بعناية شديدة تُرجمت بظهورهن بإطلالات لافتة بأناقتها التي حملت توقيع أشهر دور الأزياء العالمية. فيما يلي أجمل الإطلالات التي رصدناها في هذا الحفل:



- تألّقت النجمة الأميركية جنيفر لورانس بثوب أحمر طويل حمل توقيع Dior نسّقته مع عقد ماسيّ من Chopard.



- النجمة جنيفر لوبيز اختارت ثوباً بلون أصفر، تناسق بامتياز مع لون بشرتها وحمل توقيع Giambattista Valli Haute Couture، وقد نسّقته مع حذاء من Jimmy Choo ومجوهرات من Harry Winston.



- النجمة البريطانية كايت ونسليت، تألّقت بثوب باللون الكحلي من Ralph Lauren Collection نسّقته مع مجوهرات من Neil Lane.



- النجمة الأميركية إيفا لونغوريا اختارت ثوباً ابيض مطرّز حمل توقيع Georges Hobeika.



- الليدي غاغا اختارت أن تبدو بطلّة كلاسيكية هذه المرة، وقد حمل ثوبها الأسود الطويل توقيع Atelier Versace فيما اختارت مجوهراتها من Neil Lane.



- الممثلة الأميركية آمبر هيرد تألّقت بثوب رومنسي حمل توقيع دار Gucci.



- الممثلة الأميركية آمي آدامز إختارت ثوباً طويلاً باللون البرتقالي من Atelier Versace ومجوهرات من Neil Lane.



- النجمة جينا ديوان تألّقت بثوب كحليّ مطرّز بالفضّي من Zuhair Murad Couture.



- الممثلة الأميركية زيندايا اختارت ثوباً باللون الأحمر الداكن تزيّنه الكشاكش من Marchesa.



- الممثلة الأميركية كايت بوزورث تألّقت بثوب برّاق عاري الكتفين من Dolce&Gabbana.



- الممثلة الفرنسيّة إيفا غرين اختارت ثوباً طويل من الدانتيل باللون الذهبي حمل توقيع Elie Saab Haute Couture.



- الممثلة الأميركية جاين فوندا اختارت ثوباً طويلاً باللون الأبيض من Saint Laurent Paris.



- الممثلة السويدية أليسيا فيكندر اختارت ثوبها البيض الطويل من دار Louis Vuitton.



- النجمة جوليان موور تألّقت بثوب من الباييت باللون الأزرق الداكن من Tom Ford.