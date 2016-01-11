12 حيلة شديدة الفعالية للعناية بشعرك

تتميّز بعض الوصفات التجميلية الخاصة بالعناية بالشعر بكونها عملية، سهلة التطبيق وغير مكلفة، من جهة وشديدة الفعالية من جهة أخرى. ولذلك، نشجّعك على تبنّيها في إطار برنامج العناية الذي تتبعينه مما يضمن لك الحصول على شعر حريري وتسريحة متألّقة:

1- اخلطي بضع قطرات من زيت خشب الصندل مع بضع قطرات من زيت الزيتون أو زيت الجوجوبا. افركي المزيج بين راحتي يديك ثم مرّريه على أطراف الشعر لتلطيف الخصلات المتقصّفة والمتطايرة، أو يمكنك فرك بضع قطرات من لوشن اليدين بين راحتي اليدين وتمريره على الشعر للحصول على النتيجة نفسها.

2- للحصول على خصل فاتحة فورية، طبّقي ظلال عيون باللون العسلي أو الذهبي على الشعر باسفنجة الماكياج العادية.

3- استخدمي جهاز الترطيب في الليل في غرفتك، فالتدفئة والتبريد المركزان في المنزل يجعلان الهواء جافاً جداً، مما ينعكس جفافاً على الشعر.

4- يعتقد معظم الناس خطأ أن عليهم استخدام مجفف الشعر إلى أن يصبح الشعر جافاً تماماً، وهذا غير صحيح. فإذا كان شعرك صحياً وقصته جيدة، من المفترض أن تكون تسريحته جيدة حين يجف وحده بعد تجفيف 90 في المائة منه بالمجفف.

5- عندما تعتمدين تسريحة ذيل حصان، فكّي شعرك لبضع ساعات في اليوم لإراحته. حاولي أيضاً ألا تشدّي الشعر للوراء جداً ولا تنامي أبداً وأنت تضعين أي نوع من أنواع الاكسسوارات على شعرك.

6- للحصول على قصة شعر رائعة، اطلبي من مصففة شعرك قص أطراف شعرك بحيث تكون غير منتظمة بدلاً من أن تكون حادّة، فهذا يعطي الشعر الحجم.

7- مشّطي الكونديشنر في الشعر قبل النزول في بركة السباحة لحمايته من المواد الكيميائية القاسية. حين تنتهين من السباحة، اشطفيه بربع كوب من خل التفاح ممزوج مع ثلاثة أرباع كوب من الماء للمساعدة على تنظيف الشعر، ثم ضعي المزيد من الكونديشنر. افعلي الشيء نفسه قبل السباحة في البحر.

8- استخدمي الكونديشنر المرطب مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً لمكافحة الشعر الرقيق الضعيف. يعتقد الكثير من الناس أن الكونديشنر سيجعل الشعر مسطّحاً أو ناعماً، ولكن في الواقع يساعد استخدام الكونديشنر بضع مرات في الأسبوع على حماية الشعر من الرطوبة، التي قد تجعل الشعر مسطحاً.

9- إذا كنت تحاولين إطالة غرّتك، اطلبي من مصففة شعرك إضافة بضع طبقات طويلة حول وجهك لكي تتلاشى الغرّة أثناء نمو الشعر.

10- اقلبي شعرك ورشّي الطبقات الداخلية بسبراي الشعر وهزي شعرك جيداً لتسريحه فوراً دون إعادة غسله وتجفيفه.

11- استخدمي جل التصفيف بشكل صحيح. إليك كيفية تثبيت شعرك دون أن يبدو الشعر دهنياً جداً. ضعي كمية صغيرة جداً من المنتج في راحة يدك ثم ضعي كمية ضئيلة منه على أطراف أصابع اليد الأخرى، بحيث تتركي معظم الجل في راحة يدك. ابدئي من مؤخرة الرأس بالقرب من خط فروة الرأس ومرّري الجل على منطقة الجذور، واستمري حتى تنتهي من الكمية في راحة يدك.

12- استخدمي شامبو لطيفا لغسل شعرك الدهني بشكل يومي، وابتعدي عن الشامبو القوي جداً الذي قد يؤدّي في الواقع إلى مزيد من الإفرازات الدهنيّة كون فروة الرأس تحاول تعويض الزيت المفقود.