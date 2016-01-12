أزياء لا تعرف الملل من "بربري"

قدّمت دار Burberry البريطانية الشهيرة مجموعة أزيائها الخاصة بالرجال لخريف 2016 يوم أمس في مدينة لندن ضمن عرض خاص حضره 700 مدعو، وتمّ نقله مباشرة على قناة الدار التي أطلقتها أخيراً عبر الإنترنت على AppleTV.

ففي اليوم الرابع من أسبوع لندن للأزياء الرجالية Men’s London Fashion Week أقيم العرض في حدائق Kensington Gardens الشهيرة، حيث تم استحداث صالة خاصة لتقديم واحد من أشهر العروض في مجال الأناقة الرجالية.

جمع هذا العرض بين اللمسات العصرية والقطع الكلاسيكية الشهيرة التي تُعرف بها دار Burberry كمعطف "الترنش" Trench Coat، الوشاح المطبّع بالمربعات، المعاطف الواقية من المطر Duffle Coats، سترات "الباركا" Parka وجاكيتات Bomber Jacket ذات الطابع الرياضي.

تضمّن العرض كالعادة عزفاً لموسيقى حيّة وتخلّله تقديم 3 أغنيات للمغني البريطاني بينجمن كليمانتين. وقد لفتنا ظهور إكسسوارات رجالية جديدة خلال العرض منها حقيبة The Satchel، وحذائيّ The Driver وThe Derby.

الطابع الرياضي غلب على معظم الإطلالات، مع ظهور لافت للتفاصيل العسكرية وطبعة المربعات التي زينت الجاكيتات، فضلاً عن ظهور لافت للفرو من خلال جاكيت اكتست بالكامل بهذه الخامة التي تبعث على الدفء.

وقد برعت دار Burberry في تنسيق عدة ألوان في كل إطلالة مع تكرار لاستعمال ألوان مثل الكحلي، والكاكي، والأحمر، والبني التي تناسقت فيما بينها بامتياز.

تعرفوا على بعض إطلالات Burberry الرجالية لخريف 2016 فيما يلي.