أغرب ما يمكن أن يرتديه الرجال من "موسكينو"

من أعمال الرسامين المعاصرين Gilbert&George استوحى جيريمي سكوت المدير الإبداعي في دار Moschino تصاميمه التي قدمها مؤخراً ضمن أسبوع لندن لأزياء الرجال Men’s London Fashion Week.

وقد غلب على أزياء Moschino لخريف 2016 طابع الغرابة والمرح من حيث الألوان التي استعملت والطريقة التي تمت بها معالجة الأقمشة ليبدو العارضين أشبه بشخصيات رسوم متحركة.

المعروف عن الثنائي Gilbert&George استعماله في لوحاته لخليط من الألوان الغنية بشكل متناسق، وقد حرصت دار Moschino على ترجمة هذا المفهوم من خلال مجموعة أزيائها الرجالية الخاصة بخريف 2016.

وقد تمت معالجة جميع الأقمشة المستعملة بطريقة الـAirbrush للحصول على النتيجة المرجوّة. غلب على الأزياء الطابع الرياضي المبتكر حيث شهدنا جاكيتات شتوية وبدلات بألوان الوردي والبنفسجي تم ارتدائها مع قمصان زرقاء وصفراء. ولفتنا تنسيق ألوان الأحذية المستوحاة من طراز Dr Martin مع ألوان ربطات العنق والنظارات الشمسية.

خلت هذه المجموعة من الألوان الكلاسيكية ما عدا اللون الأسود الذي تم تقديمه بأسلوب مبتكر، إذ تزين بطبعات الألوان المشرقة حيناً واختلط مع الدنيم الأزرق حيناً آخر في بنطلونات تلونت كل ساق منها بلون مختلف.

طابع الغرابة الذي ميز هذا العرض انسحب أيضاً على الأكسسوارات التي تضمنت قبعات، وقفازات، ونظارات، وحقائب ظهر. كما غزت الألوان شعر العارضين وحتى أطراف آذانهم التي اصطبغت بتدرجات لونية غريبة.

تعرفوا معنا فيما يلي على بعض إطلالات هذه المجموعة.

