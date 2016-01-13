ارتدوا "الدنيم" على طريقة "رالف لورين" في الموسم المقبل

"الدنيم" من الخامات الأساسية في خزائننا، وهو يرافقنا في حياتنا اليومية نظراً لطابعه العملي الذي يتناسب مع حياتنا المعاصرة. كل ذلك يفسّر الاهتمام الذي تلقاه هذه الخامة من قبل معظم دور الأناقة العالمية حتى إن بعضهم خصص مجموعات من الأزياء التي يتم تنفيذها بالكامل بهذه الخامة، وهو الأمر الذي ينطبق على دار Ralph Lauren الأميركية التي أطلقت مؤخراً صور الحملة الترويجية لمجموعة Denim and Supply التي تحمل توقيعها.

في أزقّة مدينة نيويورك تم تصوير الحملة الترويجية لمجموعة Denim and Supply الخاصة بربيع وصيف 2016، والتي تجسّد الأناقة الشبابية على طريقة واحد من أبرز مصممي هذا العصر، وهو المصمم الأميركي المخضرم رالف لورين.

شاركت في هذه الحملة أسماء لامعة أمثال الممثلة الأسترالية روبي روز، والفنان إدوارد غرانغر، والعارضة هايلي بالدوين. وقد استطاعت هذه الصور أن تجسّد بامتياز روح الحرية من خلال الطابع العملي للأزياء التي غلب عليها استعمال الدنيم والأقمشة القطنية بتدرجات الأزرق، والأبيض والبيج. فيما يلي تعرّفوا على هذه الإطلالات واستوحوا منها أفكاراً لأناقتكم في الصيف المقبل.