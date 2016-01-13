تعرفوا على حذاء "ديوريسانس" الجديد من "ديور"

تمت صناعة هذا الحذاء على بُعد بضعة كيلومترات من مدينة البندقية الإيطالية، حيث تجسد المهارة الحرفية لصناعة الأحذية قصة شغف مهارة طويلة.

تتطلب صناعة حذاء Dioressence أكثر من 100 خطوة، وهي تتم بمواد متنوعة، منها جلد الحمل بلمسته الساتينية وجلد العجل اللماع أو المتقزح.

يأتي هذا الحذاء بألوان متعددة، منها لونان أساسيان ارتبطا بشكل وثيق بدار أزياء Dior، وهما الأسود الذي لطالما اعتبره المصمم الراحل كريستيان ديور اللون الأكثر أناقة، والزهري الفاتح الذي كان يعتبره لون السعادة والأنوثة.

للنساء اللواتي يتمتعن بالجرأة، يتوفر هذا الحذاء باللون الأصفر الصلصالي، الأخضر العسكري، البيج الداكن، أحمر ترافلغار، البرونزي، الأبيض والرمادي الفحمي، بالإضافة إلى الدرجات اللونية الزرقاء من السماوي وصولاً إلى الأزرق الداكن والكحلي.

يتميز حذاء Dioressence بتقويرته الجميلة وطرفه المستدق اللذين يجعلان الساق تبدو أطول ويبرزان قوس القدم والكعب. وهو مصنوع من الجلد بالكامل مما يعزز رهافته، كما أن ارتفاع الكعب ودرجة انحداره يطيلان القامة ويسلطان الضوء على منحنى الساق.

وبذلك يجسد حذاء Dioressence الأكسسوار المميز للعام الجديد، تعرفوا معنا عليه فيما يلي.