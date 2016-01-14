الفراشات والورود تزين أزياء "ماكوين" الرجالية

أرادت سارة بورتن المديرة الإبداعية في دار Alexander McQueen أن تكون مجموعتها الرجالية لخريف 2016 مميّزة بكل ما لهذه الكلمة من معنى، فاختارت أن تزيّنها بعناصر تعتبرها شخصياً أنها جالبة للحظ وهي الفراشات والورود.

التفاصيل المستوحاة من الأناقة الأنثوية حضرت بكثافة في هذه المجموعة، ولكنها لم تستطع أن تلغي شيئاً من الطابع الذكوري للأزياء التي تميّزت بلمسات بارزة من الأناقة الفيكتورية من خلال ظهور التوكسيدو والبدلات ذات الطراز العسكري.

الفراشات والورود الكبيرة غزت المعاطف، والجاكيتات، والكنزات، وحتى الأحذية وتلوّنت بالأبيض حيناً وبالأسود أحياناً. أما التطريز فقد زيّن الجاكيتات الحمراء بلمسات غنيّة ومبتكرة، وقد لفتنا استعمال الخمل على شكل جاكيتات ومعاطف تم تطريزها بالورود أو بأزهار الكشمير الفضيّة اللون.

رغم لمسات الابتكار اللافتة في هذه الإطلالات، بقيت القصّات كلاسيكية بامتياز، إذ حضر المعطف بكل أناقته وتكرّر ظهور البدلات، وكنزات "الجاكارد"، والقمصان البيضاء ذات الياقات المكسورة، والحذاء الأسود الكلاسيكي.

أما بالنسبة للأكسسوارات، فقد حضرت بشكل لافت لتكمّل هذه المجموعة، وقد لفتنا تنسيق الحذاء الرياضي الأبيض مع البدلات الرسمية أو تلك الخاصة بالسهرات. كما لفتتنا الخواتم الكبيرة، القلادات المتعددة، والسلاسل التي امتدت من الأذن إلى الشفة والتي تعتبرها ساره بورتن من الأكسسوارات الجالبة للحظ. تعرّفوا على بعض إطلالات Alexander McQueen لخريف 2016 في هذا المجال.