ماكياج بألوان الصباح من "شانيل"

عند التحضير لمجموعة ماكياج L.A. Sunrise لربيع 2016، أراد استوديو ابتكار الماكياج لدى Chanel تجسيد الألوان المبهرجة والطاقة الفائضة التي تنبض بها صباحات كاليفورنيا. فجأت هذه المجموعة مستوحاة من ألوان شروق الشمس في مدينة لوس أنجلوس التي تحمل اسمها. تعرّفوا فيما يسلي على أبرز مستحضرات هذه المجموعة:

- ظلال الخدين Sunkiss Ribbon التي تعيد ابتكار نور الصباح في كاليفورنيا، حيث تلوّن الشمس المشرقة السماء بمجموعة من الدرجات الساحرة بدءاً من الوردي، وصولاً إلى البرتقالي والبيج الغامق.

يضفي هذا المستحضر العاكس للضوء توهجاً طبيعياً على بشرتك، طبّقيه على كامل الوجه كلمسة نهائية أو استخدميه كبلاش لمّاع تحت عظمتيّ الوجنتين أو لتسليط الضوء على الصدغين والجبين وثنايا الوجه.

- لوحة ظلال العينين Tisse Beverly Hills من مجموعة Les 4 Ombres التي تكشف عن الطابع الجريء لللون الفيروزي الساحر، واللمسات الغامضة للونيّ البنفسجي المتألّق والبنفسجي الداكن، فيما يضفي لون البيج المتلألىء لمسة من النعومة الراقية على الماكياج.

- ظلال Illusion D’ombre بثلاثة ألوان جديدة: الوردي المائل إلى البيج، الأخضر المفعم بالحياة، والأزرق المشبع بصبغات قويّة. وهي تؤمن إطلالة عيون حادة وجريئة.

- مجموعة اقلام Stylo Yeux Waterproof بتدرجات البنفسجي الغامق، والأزرق المشرق، والأخضر المنقّط ببريق ذهبي.

- ماسكار Le Volume de Chanel بلون Ardent Purple البنفسجي الذي يعتبر حليف كافة العيون الأنيقة.

- أحمر شفاه Rouge Coco Shineبثلاثة ألوان جديدة تتميّز بالطاقة اللامتناهية: البرتقالي النابض، الوردي الزاهي، والتوتي الحاد.

- طلاء الأظافر Le Vernis بلون Sunrise Trip الذي تختلط فيه تدرجات الأزرق بالبنفسجي مع لمعان برّاق يتلألأ تحت أشعة الشمس.



