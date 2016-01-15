أزياء تحتفل بالصداقة من "مايكل كورس"

"الأناقة غير المتكلّفة" هي الموضوع الذي تناولته حملةMichael Kors الترويجية لربيع وصيف 2016.

وقد صرّح المصمم الأميركي مايكل كورس في هذا المجال قائلاً: "كنت أفكر بالتفاؤل الذي تمليه السماء الزرقاء وكذلك بالغرب الأميركي والنساء القويات والمثيرات في الوقت نفسه... تُوازن هذه المجموعة بين نعومة الرومانسية وبين تصميم الملابس الرجالية المسترخية بطريقة طبيعية".

تجسد هذه الحملة، التي تم تصويرها في لوس أنجلوس، قصة صداقة بين العارضتين أنيتا باجاك وغريس هرتزل. وهي تبرزهما وهما تتمتعان بحرارة الشمس في فترة بعد الظهر. تلتقط الصور التي أخذها المصوّر الشهير ماريو تيستينو بأسلوبه غير الرسمي والمرح، اللحظات الرائعة بين صديقتين تجولان في السيارة في يوم مشمس في شوارع بيفرلي هيلز الأيقونية وخلفهما أشجار النخيل الشامخة.

حافظت الأزياء التي تمّ تقديمها في هذه الصور على الطابع العملي الأنيق الذي يبرع في ترجمته المصمم مايكل كورس. وهي جمعت بين تدرجات الأبيض والأزرق في أزياء اتخذت شكل أثواب قصيرة، بنطلونات من الدنيم وقمصان أو جاكيتات مصنوعة بخامات مريحة جداً".

احتلت الأكسسوارات مكانة بارزة في هذه الصور، حيث تم تنفيذ بعض الحقائب بخامة الدنيم، كما ظهرت التصاميم الجديدة من النظارات الشمسية والساعات التي تُشتهر بها علامة Michael Kors. تعرفوا على صور هذه الحملة واستوحوا منها أفكاراً للأناقة في الموسم المقبل.