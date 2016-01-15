تعرّفوا على أكسسوارات "جيمي شو" للموسم المقبل

من سماء كاليفورنيا وطبيعتها التي تزيّنها أشجار النخيل وتحوّلها ألوان الغروب إلى أجمل لوحة فنية، استوحت دار Jimmy Choo مجموعة أكسسواراتها للربيع والصيف المقبلين.

مجموعة صيفية بامتياز، جاءت غنيّة بألوانها ومبتكرة بطبعاتها، حيث تزيّنت الأحذية والحقائب بتدرجات الأزرق السماوي، الأصفر المشعّ، المرجاني المنعش، والأخضر النباتي.

في جو مشمس وتحت سماء كاليفورنيا الصافية، تمّ تصوير الحملة الترويجية لهذه المجموعة. وقد صرّحت ساندرا تشوي، المصممة التنفيذية للعلامة، أنها استوحت هذه التصاميم من حبّها لسماء كاليفورنيا الصافية وللنزهات الطويلة في أحضان طبيعتها. لذلك جاءت الأكسسوارات مشرقة بألوانها، عملية بطرازها، تؤمن الراحة وسهولة الحركة.

الأصفر، والمرجاني، والأزرق هي الألوان الأساسية في هذه المجموعة، وقد تكرّر ظهور طبعة جلد الثعبان في أكثر من تصميم مزيّنة الحقائب حيناً والأحذية حيناً آخر. كما تزيّنت بعض الأكسسوارات بتدرجات الألوان الصحراوية وبرسومات أشجار النخيل وبعض الأشكال الهندسية البسيطة.

تتألّف مجموعة Jimy Choo لربيع وصيف 2016 من أحذية "إسكاربان" Escarpin من جلد الثعبان، أو السادة، أو المطبّع، بالإضافة إلى صنادل مسطحة وأخرى ذات كعب مرتفع. أما بالنسبة للحقائب فجأت بمعظمها متوسطة الحجم وتزيّنت بالألوان المشرقة وبخليط الجلود في القطعة الواحدة. تعرفوا على بعض تصاميم هذه المجموعة فيما يلي.