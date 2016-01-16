امرأة "أرماني" بوهيميّة فاتنة بأناقتها

"البوهيمية الفاتنة" هو العنوان الذي اختارته دار Armani لمجموعة Giorgio Armani الخاصة بما قبل خريف 2016. وقد جاءت متجددة تقدّم أسلوب هذه الدار الإيطالية العريقة بطريقة بعيدة عن التكرار والملل.

الطابع البوهيمي الذي ميّز هذه المجموعة اختلط بامتياز مع الطابع الرسمي للبدلات التي تحرص دار Armani على تقديمها في كافة مجموعاتها، ما أضفى روحاً من التجدد على أسلوب العلامة.

التنويع كان سيّد الموقف في هذه المجموعة التي تضمّنت أثواباً طويلة تزيّنت بالثنيات وبالأحزمة الرفيعة، كما رأينا الفساتين القصيرة التي غزتها الطبعات. أما السراويل فحضرت بكل أشكالها من الكلاسيكي الضيّق، مروراً بالواسع وصولاً إلى سروال الـCulotte القصير والواسع. كما لفتتنا السراويل الحريرية المزمومة عند الأطراف والتي تمّ تنسيقها مع سترات مطبّعة.

المعطف من القطع الأساسية في هذه المجموعة، وقد تمّ تنفيذه بخامة التويد حيناً وتزيّن بالورود حيناً آخر. وقد لفتتنا مجموعة المعاطف السوداء التي اختلطت فيها الخامات المختلفة بأناقة لافتة. كما ظهر الفرو بلمساته الدافئة ليزيّن بعض المعاطف أو يأخذ شكل "جيليه" عصريّة.

الألوان التي استعملها جيورجيو أرماني في مجموعته الخاصة بما قبل خريف2016 جاءت كلاسيكية بامتياز، حيث طغى استعمال الأسود والأبيض ولكن بطريقة مبتكرة بعيدة عن التكرار. وقد لفتنا تنسيق الأسود مع الكحلي بأناقة مميزة وظهور الأحمر الذي أضفى على بعض الإطلالات لمسة من الجرأة الراقية.

رافقت هذه المجموعة أحذية عصرية تميّزت بمعظمها بالكعب المرتفع وبتنسيقها مع جوارب سوداء سميكة. كما لفتتنا بعض الأحذية المستوحاة من التصاميم الرجالية التي أضافت على الإطلالات لمسة "صبيانية" محببة. أما بالنسبة للحقائب فحافظت على حجمها المتوسط، وعلى تصاميمها الكلاسيكية التي تميّز دار Armani في مجال صناعة الجلديات الفاخرة.

تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.