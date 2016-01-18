رحلة أنيقة إلى فضاء "فيرساتشي"

رحلة إلى الفضاء دعتنا إليها دوناتيللا فيرساتشي، مصممة دار Versace الإيطالية، خلال عرض أزيائها الرجالية لخريف 2016 الذي قدّمته مؤخراً في مدينة ميلانو. وهي قالت في هذا المجال: "أنا أفكر بالمستقبل، وأعتقد أن موضوع الفضاء هو أفضل تعبير عن التطلّعات المستقبلية.. بالنسبة للكثيرين يعتبر الفضاء الحدود النهائية، أما بالنسبة لي فهو موضوع جديد أترجمه من خلال هذه المجموعة من الأزياء الرجالية".

من أزياء روّاد الفضاء استعارت دوناتيللا الأقمشة ذات الطابع المعدني وحوّلتها إلى إطلالات رياضيّة بامتياز تناسب الرجل العصري الذي يبحث في مجال الموضة عن كل ما هو مبتكر ومميّز.

اللون الأبيض احتلّ مكانة بارزة في هذا العرض للأزياء الخريفية، وقد صبغ بعض الإطلالات بالكامل، فيما تناسق بامتياز مع الأزرق الفاتح والرمادي والأسود في إطلالات أخرى. وقد غزا اللون الليلكي الإطلالات الرجالية ليضفي عليها لمسات من الابتكار تناسب كل رجل يتمتع بجرأة كبيرة في اختيار أزيائه، فاصطبغت المعاطف والبدلات والكنزات بهذا اللون الذي لا يندرج عادةً ضمن قائمة الألوان الرجالية.

البدلات خرجت عن طابعها الكلاسيكي في هذه المجموعة، وتناسقت مع معاطف ذات ألوان زاهية حيناً، ومع جاكيتات ذات طابع رياضي حيناً آخر. أما الكنزات فجأت كبيرة الحجم تزيّنها ياقات ضخمة وقد تمّ ارتداؤها مع بنطلونات رياضية "مزمومة" عند الأسفل.

الأكسسوارات التي رافقت هذه الإطلالات جاءت متنوعة، منها الأحذية الرياضية والحقائب الكبيرة المطبّعة والنظارات الشمسية، إضافة إلى القبعات والقفازات الصوفية مما يجعل رجل Versace حاضرا لمواجهة كل التحدّيات المستقبلية. تعرّفوا على بعض إطلالات Versace لخريف 2016 فيما يلي.