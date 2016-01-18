ما جديد "رالف لورين" في مجال المجوهرات والساعات؟

أطلقت دار Ralph Lauren الأميركية جديدها في مجال تصاميم المجوهرات والساعات الخاصة بعام 2016، محافظة في هذا المجال على أسلوبها المميز الذي يجمع بين الكلاسيكية من جهة والطابع العصري المتجدد من جهة أخرى.

التصاميم المستوحاة من عالم ركوب الخيل الغالي على قلب علامة Ralph Lauren حضرت كالعادة في هذه المجموعة، كما لفتنا ظهور مجوهرات على شكل سلاسل، مستوحاة من عالم موسيقى الروك، تمّ تنفيذها بأسلوب يلبي متطلبات محبّي الأناقة على طريقة المصمم المخضرم رالف لورين.

تضمّنت المجموعة عقودا من الذهب الأصفر على شكل سلاسل متنوعة الأشكال، إضافة إلى عقد وسواره على شكل سلسلة من الذهب الأبيض تمّ ترصيعها بالماس. موضوع "السلاسل" كان حاضراً أيضاً في تنفيذ مجموعة من الخواتم الذهبية التي تمّ ترصيعها بالماس.

أما بالنسبة للساعات، فالتصاميم الجديدة جاءت ثمرة تعاون بين دار Ralph Lauren ومجموعة Richemont Group الشهيرة عالمياً في مجال الساعات، والذي أثمر عن ساعات تجمع بين الطابع الكلاسيكي من حيث التصميم والطابع العصري من حيث الألوان المستعملة، ما أضفى عليها لمسة محبّبة من التجدد. تعرّفوا على جديد تصاميم Ralph Lauren في مجال المجوهرات والساعات فيما يلي: