الأصالة تجتمع بالأناقة في جديد ساعات IWC

في إطار فعاليات الصالون العالمي للساعات الراقية SIHH الذي يقام في مدينة جنيف السويسرية، ويمتد من 18 إلى 22 من الشهر الجاري أطلقت ساعات IWC Schaffhausen العريقة مجموعة جديدة تتألف من 17 ساعة تنضم إلى عائلة ساعات Pilot’s Watch Collection التابعة للدار.

يعود تاريخ الساعات الخاصة بالطيارين التي تقدمها IWC إلى ثلاثينيات القرن الماضي عندما تمّ إطلاقها لتشكّل ساعة رياضية بامتياز تلبّي متطلبات الطيّارين في ذلك الوقت. ولكن الإقبال على تصاميمها جعل الدار تثابر على تطوير هذه المجموعة مضيفةً إليها مع مرور الوقت تصاميم جديدة تواكب كل التطورات التي طرأت على صناعة الساعات الفاخرة.

من المنتظر أن تتوفر هذه المجموعة من الساعات في بوتيكات IWC ونقاط البيع المعتمدة حول العالم بدءاً من شهر أبريل المقبل. وهي تتضمن تصاميم متنوعة من ساعات Pilot’s Watches ترضي متطلبات محبّي الساعات الراقية. تعرّفوا على بعض تصاميم هذه المجموعة فيما يلي.