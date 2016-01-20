أزياء "فندي" من وحي ملابس النوم

يبدو أن رجل Fendi يبحث عن الراحة ويهوى الجلسات الطويلة في المنزل، ولذلك أتت مجموعة الدار لخريف 2016 مستوحاة من الأزياء المنزلية المريحة ومن ملابس النوم.

هذا التوجه الغريب بتقديم تصاميم من الأزياء الجاهزة المستوحاة من الأحذية المنزلية المعروفة بالـ"سليبرز" Slippers و"الروبات" التي يتم ارتداؤها في المنزل فوق ثياب النوم، كنّا قد شهدناه في مجموعة Fendi النسائية لما قبل خريف2016 قبل فترة قصيرة. ولكن يبدو أنه طال المجموعة الرجالية الخاصة بالخريف المقبل أيضاً.

اتخذت المعاطف التي تضمنتها هذه المجموعة شكل "روبات" من الجوخ، أما البنطلونات الواسعة المصنوعة من القماش المطبع أو قماش المخمل الرقيق فكأنها بنطلونات "بيجاما" رجالية. كما ظهرت طبعة المربعات الكبيرة المستوحاة من تصاميم ثياب النوم والأحذية المنزلية المصنوعة من الفرو.

الكنزات الصوفية الضخمة بياقاتها الكبيرة حضرت أيضاً في هذه المجموعة، بالإضافة إلى معاطف وجاكيتات الجلد والفرو التي لا يخلو منها أي من عروض Fendi.

وقد لفتنا استعمال اللون الأصفر القويّ في بعض الإطلالات خاصة أن معظم الأزياء غلبت عليها التدرجات الكلاسيكية للكحلي والرمادي.

تنوّع الأكسسوارات التي رافقت الأزياء كان واضحاً في هذا العرض الذي تمّ تقديمه ضمن أسبوع ميلانو للأزياء، ومنها الحقائب الكبيرة المصنوعة من الجلد أو الفرو، القفازات السميكة والمشالح الصوفية التي اكتملت معها كل عناصر "الراحة" التي يعتبرها رجل Fendi من أولوياته في الموسم المقبل.

تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Fendi الرجالية لخريف2016 فيما يلي.