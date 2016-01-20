تعرّفوا على ساعة "درايف دو كارتييه" الجديدة

في إطار الصالون العالمي للساعات الراقية SIHH الذي تجري فعالياته في مدينة جنيف، ويمتد من 18 إلى 22 الجاري، قدّمت دار Cartier الفرنسية الشهيرة ساعتها الرجالية الجديدة التي تحمل اسم Drive de Cartier.

الاستقلالية والأناقة صفتان تميّزان رجل Drive الذي يبحث عن الرفاهية، ويهتم بالعودة إلى الطبيعة في الوقت نفسه. ولذلك أتت ساعته بطراز كلاسيكي تدخل عليه اللمسات العصريّة لتواكب متطلبات حياته.

تتوفر ساعة Drive de Cartier بإطار من الذهب الوردي بلمسته المبتكرة أو من الفولاذ بطابعه الكلاسيكي، شكلها الشبه مستدير وميناؤها الأبيض أو الفضّي تزيّنه أحرف رومانية كبيرة تضفي على الساعة لمسة إضافية من العراقة. أما سوارها فمن الجلد الطبيعي الذي يصطبغ بألوان كلاسيكية هي الأسود، والبني، والكحلي، والبرغندي.

Drive de Cartier هي ساعة الرجل العصري الذي يحافظ على الأصالة في حياته، ويؤمن بأن الرفاهية هي أسلوب حياة. تعرّفوا على تصاميم هذه الساعة الذي يُنتظر لها أن تنضم إلى الساعات الأيقونية في دار Cartier.