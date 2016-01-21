بالفيديو والصور: التعاون الأخير بين راف سيمونز و"ديور"

كشفت دار "ديور" Dior عن حملتها الترويجية الجديدة لمجموعة أزيائها الخاصة بربيع وصيف 2016، وهي المجموعة الأخيرة التي تحمل توقيع مديرها الإبداعي السابق راف سيمونز. ظهرت في هذه الحملة 6 عارضات جسّدن مفاهيم الأناقة والأنوثة على طريقة Dior وقد حملت الصور توقيع المصوّر الشهير باتريك ديمارشيليه.

تحتفل هذه الحملة بالأنوثة والـ"غلامور" بطريقة عصريّة، فنساء Dior يفضّلن تدرجات "المونوكروم" للموسم الجديد، ولذلك كان لونا الأسود والأبيض هما الطاغيان على الأزياء المختارة. أما التصاميم فتميّزت ببساطة اجتمعت مع الأفكار المتجددة التي تحرص دار Dior على تقديمها في كلّ موسم.

الخامات المنسدلة غلبت على أزياء Dior لربيع وصيف 2016. وقد تكرّر ظهور الأثواب والتنانير القصيرة والجاكيتات التي زيّنتها الثنيات. أما بالنسبة للأكسسوارات، فتزيّنت العارضات بعقود تشبه أوشحة مطبّعة بالورود. وقد ركّزت هذه الحملة على حقيبتيّ Diorama و Diorever. كما لفتتنا أحذية Slingback ونظارات Diorsplit التي ينتظر أن تلقى إعجاب "الفاشينيستاز" حول العالم في الصيف المقبل. تعرّفوا بالصور والفيديو على أزياء Dior للموسم القادم.