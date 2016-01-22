ساعة تحتفل بالأوقات الجميلة من "لونجين"

في ساعات Dolce Vita يجتمع الفولاذ بالذهب لتجسيد الأناقة على طريقة اسم " لونجين" Longines العريق في مجال الساعات. فقد جسّدت هذه المجموعة منذ انطلاقتها الأناقة العصرية كونها مستوحاة من "الحياة الجميلة" أو الـDolce Vita كما يُعرّفها الإيطاليون. أما اليوم فتقدم Longines نماذج جديدة من هذه الساعة النسائية مصنوعة من الذهب الوردي والفولاذ من المنتظر أن تلقى إقبالاً عالمياً.

لاقت مجموعة ساعات Dolce Vita، المستوحاة من الفيلم الإيطالي الذي يحمل الاسم نفسه، نجاحاً عالمياً منذ إطلاقها. وهي تلبّي متطلبات النساء اللواتي يبحثن عن التميّز بكلّ بساطة، كونها تجمع بين الخطوط الهندسية والمنحنيات الناعمة التي تعزّز أناقة وأنوثة النماذج المعاصرة.

اليوم تقدّم Longines صيغاً جديدة من هذه الساعة الأنثوية يختلط فيها الذهب مع الفولاذ. وهي تتميز بتطابق تاجها المصنوع من الذهب الوردي الصلب مع الميناء ذي اللون الوردي، والسوار المصنوع من الذهب الوردي والفولاذ. وهي متوفرة بأربعة أحجام وبحركة كوارتز، كما تتوفر بإصدارات مرصّعة بالماس.