عطر شرقيّ جديد من "جيرلان"

إنها دعوة للقيام برحلة حسّية إلى قلب الشرق الساحر، من خلال عطر مشبع بأسرار الشرق يحمل اسم Ambre Eternel من Guerlain.

وهو يشكّل التركيبة الثانية ضمن مجموعة عطور Les Absolus d’Orient بعد عطر Santal Royal.

من أجل ابتكار عطر Ambre Eternel وجّه صانع العطور تييري واسر خطواته إلى الشرق الأوسط، وعاد بأثر كثيف يشكّل العطر المثالي للنساء والرجال على السواء. وعلى نقيض التقليد الغربي الذي غالباً ما يربط الكهرمان بحلاوة الفانيللا، تمّ ربط الكهرمان في هذا العطر بالعنبر الذي منحه طابعه المرهف والحسّي.

يشكّل العنبر مكوّن خام نادر وثمين يفرزه حوت العنبر بشكل طبيعي، وتبرز خصائصه الفاخرة بعد الأكسدة بفعل التعرّض لمياه البحر وأشعة الشمس طوال أعوام. واختار تييري واسر كتلاً مختلفة من العنبر على أساس اليود، أو العطر الدافئ أو الحيواني من أجل خلق مزيج استثنائي، والحصول بالتالي على درجات كهرمان مثالية. ويتمّ استخدام هذه الدرجة المستخلصة بشكل تقليدي من خلال عمليّة نقع ضمن تركيبة العطر على شكل صباغ للحفاظ على نقائها الكامل.

ينكشف تناغم االكهرمان في عطر Ambre Eternel عندما تثيره الأوجه اللاذعة للهال والكزبرة قبل الذوبان برقة ضمن مزيج من خلاصة زهرة البرتفال والدرجات الغنية بعطر الأخشاب. ويكشف هذا العطر الكثيف عن رونقه في قارورة بدرجات من الجمشت والذهب، والمزينة بملصق مستوحى من إرثGuerlain ومحاط بشريط خوخي اللون. وهو سيكون متوفراً في الأسواق بدءاً من شهر فبراير المقبل.