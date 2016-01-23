إهداء من "لويس فويتون" إلى باريس

المعروف عن كيم جونز أنه يهوى السفر جدا،ً ولكنه في السنوات الخمس الماضية حطّ رحاله في مدينة باريس بعد أن تسلّم منصب المدير الإبداعي لتصاميم Louis Vuitton الرجالية، ولذلك قام بإهداء أحدث مجموعات أزيائه إلى باريس عاصمة الأناقة العالمية.

أطلق جونز على هذه المجموعة، التي قدّمها في إطار أسبوع باريس للأزياء الرجالية، اسم "باريس القديمة والجديدة"، مشيراً إلى أنه حاول أن يجسّد من خلالها الإرث المستقبلي لهذه المدينة العريقة في تاريخها وثقافتها.

القديم استوحاه جونز من برج إيفل، وطراز الArt Deco ، ورسوم جان كوكتو...ولكن أيضاً من أولى حقائب Louis Vuitton التي تعتبر جزءاً من إرث هذه المدينة. أما الجديد فتجسّد في كل اللمسات العصرية التي تجعل من هذه مدينة باريس جميلة دائماً، شابة دائماً وأنيقة دائماً.

أقمشة االحرير دخلت على هذه المجموعة لتكسبها لمسة من الترف الفرنسي الأنيق، واتخذت شكل قمصان، وحتى جاكيتات وبنطلونات. أما الفرو فشكّل الوجه الآخر للإطلالات المترفة، متخذاً شكل معاطف زيّنتها أحزمة عريضة عند الخصر.

خطوط "الجاكارد" زيّنت الكنزات، والجاكيتات والأوشحة بلمساتها الكلاسيكية الأنيقة على الطريقة الفرنسية، وكذلك قبّعة "البيري" والوشاح الحريري الذي غلّف الأعناق بلمسته المبتكرة. أما الأكسسوارات التي اتخذت شكل "بروشات" حيناً وقلادات حيناً آخر فجاءت مستوحاة من عالم Vuitton الأتيق.

الحقائب الرجالية المصنوعة من الجلد الفاخر لم تغب عن المجموعة، وقد تميّزت بطبعة "المونوغرام"، وتزيّنت باسم Vuitton المطبوع بشكل بارز على العديد منها. أما الأحذية فحافظت على الطابع الكلاسيكي المعاصر الغالي على قلب رجل Vuitton. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Louis Vuitton الرجالية لخريف2016 فيما يلي: