مجموعة "كوتور" رياضيّة من "أتيلييه فيرساتشي"

في افتتاح أسبوع الخياطة الراقية لربيع وصيف 2016، في العاصمة الفرنسية باريس، قدّمت Atelier Versace مجموعتها من أزياء "الكوتور" النسائية التي تميّزت بطابع رياضيّ يندر وجوده عادةً في أمجموعات الخياطة الراقية.

عدد محدود جداً من الألوان غلب على هذه المجموعة. فبالإضافة إلى الاستعمال المكثّف للوني الأسود والأبيض تمّ استعمال 3 ألوان قوية هي الأزرق الكهربائي، الأصفر القويّ والبرتقالي الناري للتعبير عن قوة شخصيّة امرأة Versace وحبّها للتميّز في إطلالاتها.

القصّات والرسوم الهندسيّة زيّنت بشكل لافت جميع الإطلالات التي تمّ تنفيذها بهدف إبراز جماليّة الأجسام بطريقة أنثوية مميزة.

أما الخامات، فتميّزت بنعومتها وبظهور التخريم والفتحات الكبيرة التي زيّنت العديد من الأزياء.

افتُتح العرض بتصاميم باللون الأبيض حملت طابعاً كلاسيكياً، ولكن ما لبث الأسود أن سجّل حضوره القويّ لترافقه بعد ذلك مجموعة من الألوان المختارة بعناية لتسمح بإبراز جماليّة القصّات وأشغال اللايزر، التي تمّ تنفيذها بتقنيات متطورة جداً.

التصاميم الرياضية التي ظهرت في بداية العرض تركت المجال فيما بعد لمجموعة من فساتين الكوكتيل وأثواب السهرة التي استخدمت في تنفيذها أقمشة التول، والشيفون، والحرير.أما لختام العرض فقد اختارت المصممة دوناتيللا فيرساتشي بدلة كلاسيكية باللون الأسود لم تخلُ من الفتحات المبتكرة ارتدتها العارضة الشهيرة ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد. تعرفوا على بعض تصاميم مجموعة Atelier Versace للربيع والصيف المقبلين فيما يلي.