هذه تفاصيل ماكياج "ديور" لخريف 2016

"ابتكرت إطلالة ذات ماكياج جريء يجمع بين الأناقة والذوق الرفيع. فركّزت على الشفاه من خلال وضع الألوان الغامقة وحافظت على بشرة فاتحة وموحّدة اللون بصورة مثالية مع ماكياج بسيط على العينين" هكذا عرّف بيتر فيليبس، المدير الإبداعي لماكياج Dior عن الإطلالة التي ابتكرها لخريف 2016 والتي تمّ الكشف عنها خلال عرض الأزياء الجاهزة للدار الذي تمّ تقديمه مؤخراً.

عن ماكياج الشفاه، قال فيليبس: "تظهر الشفاه بلون أرجواني غامق وغير لامع يمكن الحصول عليه من خلال استعمال قلم التحديد Dior Contour Lip Liner “Prune Troublant” ثمّ تطبيق أحمر الشفاهDiorific Mat “Troublant”.

أما عن ماكياج البشرة فقال فيليبس: "استخدمت في البداية برايمرDiorskin Forever &Ever Wear Make Up Baseالذي يعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة، ثمّ طبّقت كريم الأساس Diorskin Forever Fluid Foundation باستخدام الإسفنجة المشطوفة الجديدة التي تساهم في توزيع الكريم على كافة تفاصيل الوجه بسهولة.

استخدمت بعدها الفرشاة لتوزيع البودرة الحرّة Diorskin Forever&Ever Control Loose Powder التي تتميّز بخفتها وشفافيتها. أخيراً طبّقت لمسة متلألئة على الخدين باستخدام Diorskin Nude Air Glowing Gardens بدرجة اللون الوردي المشرق".

ووصف بيتر فيليبس ماكياج العينين قائلاً: "زيّنت العينين بماكياج أضفى عليها الإشراق والتألّق لتظهر بصورة طبيعية وكأنها بدون ماكياج". ولتنفيذ ذلك قام بتغطية الجفن بظلّ بلون الشامبانيا البرّاق باستخدام Diorshow Mono “Delicate” ثمّ ظلّل زاوية العين الخارجية بلون البني المطفي من ظلالDiorshow”Animal”، وحدّد الحاجبين بمستحضرBackstage Pros All-In-Brow 3D.

أما الأظافر فتمّ طلائها بلون يتفق مع لون الشفاه هو اللون الأرجواني الغامق Dior Vernis”Nuit 1947”.



