أناقة "ديور" موقّعة بالأبيض والأسود

ابتعدت تصاميم "ديور" Dior عن الألوان في مجموعتها من الأزياء الراقية لربيع وصيف 2016 التي قدّمتها ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة.

وقد طغت أناقة "المونوكروم" على العديد من الإطلالات ولم تكسر ثنائيتها سوى بعض الأزياء التي تلوّنت بالكحلي أو البيج أو الزيتي وبعض لمسات البرتقالي والأصفر.

يتمحور عالم هذه المجموعة حول رموز الحظ المستوحاة من حب مؤسّس دار Dior للحلى الجالبة للحظ، وقد تحوّلت هذه الرموز إلى نقوش أيقونيّة تمّ تطريزها على الملابس أو اتخذت شكل قلادة.

تتضمن مجموعة "كوتور" ربيع وصيف 2016 من Dior تايورات عصريّة، أثواب بقصّات عارية الكتفين، كنزات محبوكة، تطريزات بنقش زنبق الوادي وتباينات غير متوقعة في التركيبات والقصّات.. كلّ ذلك بأسلوب جديد يلبّي متطلبات امرأة Dior التي تتميّز بالفرادة والجموح في الوقت نفسه، وتبحث عن أزياء عفويّة ومريحة لا تتخلّى عن طابعها المترف بطبيعته.

إنها المجموعة الأولى التي تقدّمها دار Dior بعد رحيل مديرها الإبداعي السابق راف سيمونز، وقد اهتمّت بتصميمها وتنفيذها مشاغل الدار التي استطاعت أن تحافظ على روحيّة المؤسس كريستيان ديور وأعادت إدراج الشكّ والتطريز على التصاميم بعد أن غابت بشكل كامل في عهد سيمونز.

الأكسسوارات التي رافقت هذه المجموعة تميّزت بطابعها العصريّ والبسيط أيضاً متخذةً شكل سلاسل التفّت حول العنق حيناً وحول الكاحل حيناً آخر بالإضافة إلى أقراط فرديّة للأذنين. أما الأحذية فتزيّنت بعقد من الخلف أو عند الكاحل. تعرّفوا على بعض تصاميم مجموعة Dior من الأزياء الراقية للموسم المقبل فيما يلي.