"زهرة الشوك" هي المفضلة لدى جورج حبيقة هذا الموسم

في ديكور مستوحى من عالم القصور الفخمة، عرض المصمم اللبناني جورج حبيقة مجموعة أزيائه الراقية لربيع وصيف 2016 خلال اليوم الثاني من أسبوع باريس للموضة. وقد قدّم في هذا الإطار تصاميم غلب عليها طابع "الفينتيج" ذكّرتنا بموضة أربعينيّات وخمسينيّات القرن الماضي، برع حبيقة في تقديمها بأسلوب عصريّ يرضي متطلبات نساء اليوم في التميّز بإطلالة راقية وأنيقة على السواء.

تحتفل هذه المجموعة الربيعية بالمرح وحبّ الحياة، وتجسّد من خلال "زهرة الشوك"، التي زيّنت الأزياء، قدرة الطبيعة على التجدد ونشر رسالة الجمال في كل الاتجاهات. وقد لفتنا تناسق الأزهار الربيعيّة التي تفتّحت على الأزياء مع أقمشة الشيفون والتول والدانتيل والحرير والساتان. وحتى الحزام الرفيع الذي يتكرّر ظهوره دائماً في تصاميم جورج حبيقة تخلّى عن عقدته الشهيرة ليتزيّن بزهرة متفتّحة.

"الكاب" من العناصر التي رافقت العديد من إطلالات هذه المجموعة وبأشكال مختلفة، فرأيناه يضفي لمسات من الفخامة على الأثواب الطويلة وحتى على "الجامبسوت"، ولكنه حافظ على شفافيته التي أضفت مزيداً من الأنوثة والرقة على الأزياء.

أثواب "الكوكتيل" القصيرة تزيّنت بالأزهار الكبيرة وتمّ تنسيقها مع أحذية مسطّحة تزيّنت بالبريق حيناً وبالشرائط حيناً آخر، أما فساتين السهرات فاختلطت فيها عدة أنواع من الأقمشة بأسلوب متجدد برع حبيقة في تنفيذه دون أن تبدو الإطلالات مثقلة أو متكلّفة.

الألوان التي طغت على هذه المجموعة جاءت ربيعيّة بامتياز، فالتدرّجات "الباستيلية" تفتّحت على خشبة العرض على شكل أثواب وحقائب للسهرات، وحتى خواتم وأساور اتخذت شكل أزهار أنيقة.

وقد اختُتم العرض بثوب زفاف تميّز بأكتافه العارية وأكمامه الطويلة، وتزيّن بدوره بزهرة الشوك. وقد رافقه اكسسوار للشعر وطرحة طويلة مما جعل من إطلالة عروس جورج حبيقة أثيريّة بامتياز.