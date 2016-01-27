أزياء بألوان السماء من طوني ورد

من تدرجات الضباب والغيوم والسماء، استوحى المصمم اللبناني طوني ورد ألوان أزيائه الراقية لربيع وصيف 2016 التي عرضها مؤخراً في إطار أسبوع باريس للموضة.

الأبيض والرمادي والأزرق والليلكي والأسود هي الألوان التي طغت على هذه المجموعة من أثواب "الكوكتيل" وفساتين السهرات التي تميّزت بخاماتها الغنيّة وقصّاتها التي تحاكي أنوثة المرأة وذوقها الرفيع.

الانسيابية شكّلت الميزة الأساسيّة في هذه المجموعة التي تمّ تنفيذ أزيائها بخامات "الأورغنزا" والحرير و"الشيفون" و"التول".. وتطريزها بأشكال مستوحاة من حركة الدخان المتصاعد في الهواء. أما حبيبات "الكريستال" التي استعملت في التطريز فساهمت في عكس الأضواء وجعل الأزياء تشعّ إشراقاً وأناقة.

"الكاب" المطرّز دخل بكامل أناقته على بعض الإطلالات مضيفاً عليها لمسات من الفخامة، أما غطاء الرأس الذي صاحب بعض الأزياء فأضاف لمسات من السحر والغموض على الإطلالات.

اختُتم عرض أزياء طوني ورد لربيع وصيف 2016 بإطلالة العروس التي ارتدت ثوباً أبيض تميّز بتنورته الواسعة، تطريزه الغنيّ، وطرحته الطويلة. تعرّفوا على أجمل إطلالات هذا العرض فيما يلي.