الأناقة في خدمة البيئة مع "شانيل"

يبدو أن الاهتمام بالبيئة يندرج ضمن أولويات كارل لاغرفيلد، المدير الإبداعي لدار Chanel، الذي قدّم مجموعته من الخياطة الراقية الخاصة بربيع وصيف2016 يوم أمس ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة.

وبهذه المناسبة، تمّ تحويل "القصر الكبير" Grand Palais في باريس إلى حديقة ربيعيّة يفترشها العشب الأخضر، تعلوها سماء زرقاء صافية ويتوسطها منزل خشبيّ خرجت منه العارضات بكامل أناقتهن. وهو المكان نفسه الذي سبق أن تحوّل إلى "كازينو" خلال عرض "الكوتور" الماضي وإلى مطار خلال العرض الأخير للأزياء الجاهزة التي حملت توقيع Chanel.

الهمّ البيئي كان حاضراً بقوة في ذهن لاغرفيلد عند التحضير لهذه المجموعة، ولذلك تمّ تنفيذ الديكور بألواح من الخشب والورق المُعاد تدويره، إضافة إلى النسيج العضوي. أما فستان الزفاف الذي اختتم العرض فكان مصنوعاً من القطن الخام.

في إطار يدعو إلى الهدوء والسكينة تمايلت عارضات Chanel بتايورات من التويد تميّزت بتنانيرها التي تتخطّى الركبة، أثواب ضيّقة فوقها معاطف من القماش نفسه، تنانير من الساتان تمّ تنسيقها مع توبات من الموسلين وفساتين سهرة ترافقت مع "كاب" طويل. أما عروس Chanel فارتدت ثوباً متوسّط الطول رافقته جاكيت وذيل طويل، ووضعت حزاماً تزيّنه حقيبة صغيرة للهاتف الخلوي. فهذا الأكسسوار الذي يناسب عادةً الأزياء الجاهزة تكرّر حضوره في العديد من إطلالات Chanel الخاصة بالخياطة الراقية، وتزيّن باللؤلؤ حيناً والستراس حيناً آخر.

مشتقّات البيج وصولاً إلى الذهبي كانت الحاضر الأكبر في هذه المجموعة، كما تكرّر ظهور ألوان الكحلي والأسود والرمادي في تصاميم عملية للنهار ومبتكرة للسهرات.

الحذاء الموحّد الذي ارتدته العارضات وبألوان مختلفة كان ذا مقدّمة مستديرة وكعب منحني من الفلّين. وقد لفتنا تصميم النحلة الذي اتخذ شكل أقراط للأذنين تزيّنت بها العارضات ووجدناه أيضاً مطرّزاً على بعض الأزياء.

تسريحة العارضات جاءت كلاسيكية على شكل "هلال شانيل" الشهير، أما ماكياجهنّ فتميّز بخطّين من الآيلاينر الأسود زيّنا الجفون العلويّة والسفليّة.

فقد استطاع لاغرفيلد أمن يبهرنا مرة جديدة بهذه المجموعة من أزياء "الكوتور" التي تضمّنت حوالي 75 إطلالة، بديكور سخّر الأناقة في خدمة البيئة وبحضور لافت لأشهر عارضات الأزياء العالميات، أمثال كيندال جينير والشقيقتين جيجي وبيللا حديد. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي: