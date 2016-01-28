"فالنتينو" يجمع بين عراقة اليونان والزخارف اليابانية

بأقدام حافية على أرضية مغطاة ببتلات الورود سارت عارضات Valentino لتقديم مجموعة أزياء الخياطة الراقية لربيع وصيف 2016 ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة. فقد عمل مصمما الدار ماريا غراتسيا تشيوري وبيير باولو بيتشيولي على الجمع بين عراقة اليونان والزخارف اليابانية في إطلالات أثيريّة تمّ تنفيذها لتترك انطباعاً طويل الأمد في الأذهان.

"أثواب لا تنسى وتعيش أكثر من عمر الموضة القصير" بهذه الذهنية عملت دار Valentino على تقديم إطلالات بقيت فيها وفية للروحية التي صقلتها في المواسم الماضية دون أن تقع في فخّ التكرار.

قماش المخمل تجلّى بكل أناقته في هذه المجموعة بعد أن تمّت معالجته بأسلوب خاص ليكتسب ألواناً مميّزة بتدرجاتها، ويصبح مطواعاً للقصّات المبتكرة. أما قماش التول فتزيّن بالزخارف الملونة والتطريزات الفنية التي أكسبته هوية فريدة حملت بكل فخر توقيع Valentino.

الأثواب اليونانية الطابع ترافقت في العديد من الأحيان مع معاطف طويلة من المخمل تم تطريزها برسومات مستوحاة من الحضارة اليابانية. وقد تضمنّت اللوحة اللونية لهذه المجموعة تدرجات الأبيض، والبيج، والذهبي، والأسود. ودخلت عليها بعض الألوان الدافئة كالأحمر، والصفر، والأخضر.

الأكسسوارات احتلّت مكانة بارزة في إطلالات Valentino الخاصة بالموسم المقبل متخذةً شكل ثعابين ذهبية التفّت حول الرأس ودوائر امتدت من العنق باتجاه الخصر والذراعين دون أن تنسى الأقدام.

استطاعت دار Valentino الإيطالية العريقة أن تبهرنا مرة جديدة بمجموعة من الأزياء الفاخرة تزاوج فيها الشرق مع الغرب بأسلوب أنيق غلبت عليه الانطباعات الرومانسية الساحرة. تعرّفوا على بعض إطلالاتها فيما يلي.