الأناقة مسجونة في قفص لدى "زهير مراد"

رغم أنه أطلق على مجموعته اسم "الحب في قفص" Love in cage، يبدو أن الأناقة هي التي كانت في القفص في مجموعة زهير مراد من الخياطة الراقية لربيع وصيف 2016 التي قدّمها مؤخراً ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة.

افتُتح العرض واختُتتم باللون الأبيض الذي اتخذ شكل فساتين كوكتيل، "جامبسوت" يرافقه "كاب" طويل، ثوب سهرة شفّاف أو ثوب زفاف بطابعه الأميريّ وتطريزاته الثلاثيّة الأبعاد.

هذه المجموعة الربيعية بامتياز تفتّحت فيها الأزهار على أقمشة الدانتيل، والأورغنزا، والشيفون، والحرير، والبروكار، والغيبور تحوّلت بين يدي زهير مراد إلى تحف فنية تم تطريزها بتقنيات حديثة وذوق رفيع لتغدو إطلالات باهرة تجعل كل امرأة ترتديها أميرة من أميرات الأناقة.

من ألوان قوس قزح استوحى زهير مراد تدرجات أثوابه التي اصطبغت بالزهري الهادئ، الليلكي الحالم، الأصفر الفاهي والأخضر الرقيق مع ظهور لافت للون الرمادي الذي لم يستطع أن يلقي بظلاله على المجموعة بل اكتسب منها انتعاشاً ربيعياً مشرقاً.

تصميم "القفص" الذي أعطى اسمه لهذه المجموعة التفّ على شكل "كورسيه" حول الصدر حيناً، تحول إلى تنورة واسعة حيناً آخر أو اتخذ شكل ثوب كوكتيل قصير ومنفوخ.

لعبة الشفافية التي يتقنها مراد كانت حاضرة بدورها في معظم الإطلالات وكذلك الحزام المعدني الذي حدّد الخصور النحيلة. أما رؤوس العارضات فتزيّنت بأكسسوارات على شكل تيجان توّجتهن أميرات في مملكة الأناقة. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي: