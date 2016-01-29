عيون سوداء جريئة وشفاه صارخة من "ديور"

ابتكر بيتر فيليبس المدير الإبداعي لماكياج Dior إطلالتين مختلفتين لعارضات الأزياء الراقية لربيع وصيف 2016 التي تمّ تقديمها أخيراً في إطار أسبوع باريس للموضة: إطلالة بعيون سوداء جريئة وأخرى بأحمر شفاه صارخ. وهو صرّح في هذا المجال: " يُبرز الكحل الأسود جمال العينين الطبيعي مع شفاه باللون البيج الفاتح في حين يترافق أحمر الشفاه القرمزي مع بشرة خالية من العيوب". أما بالنسبة لتفاصيل تطبيق هذا الماكياج فجأت على الشكل التالي:

العيون

في تفاصيل تنفيذ ماكياج العينين أوضح فيليبس: "في إطلالة العيون السوداء الجريئة، استخدمت قلم الكحل الأسود Diorshow Pro Liner Waterproof لتحديد الجفن العلويّ ورسم خطّ أفقيّ على خطّ الرموش لتوسيع العين.

لإبراز جمال وكثافة الرموش، استخدمت مستحضر Diorshow Maximiser 3D ثمّ وضعت عدّة طبقات من ماسكارا Diorshow Iconic Overcurl Waterproof التي تحافظ على تموّج الرموش بالإضافة إلى Diorshow Designer الذي يزيد من كثافة الرموش.

أما في إطلالة العيون المحايدة، فوضعت على الجفن بأكمله اللون الفاتح والبرّاق الموجود في وسط علبة 5 Couleurs Palette Escapade لإكساب العينين اللون الطبيعي المضيء".

البشرة

عن ماكياج البشرة قال فيليبس: "تميّزت الإطلالتان ببشرة مضيئة بلون طبيعيّ. فقد وزّعت كريم أساس Diorskin Star Fluid Foundation على البشرة لتوحيد لونها، ثمّ استخدمت Diorskin Star Concealer للتصحيح والتظليل وبودرة Powder Nude Air للحصول على بشرة خالية من العيوب".

الشفاه

في الإطلالة المحايدة اكتفى فيليبس بالحفاظ على اللون الطبيعي للشفاه وإحيائه فقط من خلال تطبيق مستحضر Fix It، أما في إطلالة الشفاه البارزة فاستخدم قلم التحديد Crayon Contour Levres بلون الأحمر الملكي وأحمر شفاه Diorific Mat Fabuleuse باللون الأحمر القاتم. ولإضفاء لمسة داكنة على الشفاه استخدم قلم Crayon Contour Levres Prune Troublante ليمتزج مع اللون الأحمر الداكن لأحمر شفاه Diorific Mat Troublante في وسط الشفاه السفلى.