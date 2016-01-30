44 تحيّة من جيامباتيستا فالي إلى باريس

تحيّة إلى باريس أرادها المصمّم الإيطالي جيامباتيستا فالي الذي يسكن في هذه المدينة منذ العام 1997، وذلك من خلال عرض أزيائه الراقية الذي قدّمه أخيراً ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة.

الرومانسيّة والحبّ خيما على الإطلالات الـ44 التي تمّ تقديمها بهذه المناسبة وصرّح المصمّم أنه استوحاها من 4 حدائق باريسيّة مشهورة هي: القصر الملكي، لوكسمبورغ، تويلري والباغاتيل.

كما أعلن أن هذه المجموعة هي بمثابة تحيّة إلى باريس بعد الأحداث الإرهابيّة الأليمة التي تعرّضت لها هذه المدينة في نهاية العام 2015.

موضة ستينيّات القرن الماضي حضرت بكلّ اناقتها في هذه المجموعة التي تميّزت بالكابات القصيرة المطرّزة، والأكمام المنتفخة، وطبقات الكشاكش المتتالية.

افتُتح العرض بمجموعة من أثواب الكوكتيل التي طغى عليها اللون الأبيض وتزيّنت بتطريزات الأزهار الملوّنة حيناً والكشاكش حيناً آخر. وقد دخل اللون الأسود على العديد من الإطلالات ليشكّل مع الأبيض ثنائياً في منتهى الأناقة.

الأثواب الطويلة الخاصة بالمناسبات الكبيرة حضرت بدورها في هذه المجموعة وتنوّعت بين المنسدل بكلّ نعومة والمزيّن بطبقات من الكشاكش تمّ تنفيذها بقماش الأورغنزا الفاخر.

نجحت دار Giambattista Valli في إبهارنا مرة جديدة بمجموعة من الأزياء الراقية التي اختارها نقّاد الموضة كواحدة من أجمل المجموعات التي تمّ تقديمها لربيع وصيف 2016.

تعرّفوا على بعض إطلالاتها فيما يلي.