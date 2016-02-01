أفضل وأسوأ إطلالات حفل SAG Awards

يُعتبر حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG Awards الذي أقيم مؤخراً في مدينة لوس أنجلوس حفل الجوائز الأكبر بعد حفلي الأوسكار والغولدن غلوب، ولذلك تحرص النجمات بهذه المناسبة على اختيار أزيائهن بعناية كي لا يقعن ضحية انتقادات من قِبل نقاد الموضة والجمهور على السواء. فمن كانت صاحبات أفضل وأسوأ إطلالات في هذا المجال؟.

أفضل الإطلالات

- الممثلة الأميركية آنا فاريس اختارت ثوباً أحمر من مجموعة Naeem Khan لما قبل خريف 2016.

- الممثلة السويدية أليسيا فيكندر تألقت بثوب مبتكر حمل توقيع دار Louis Vuitton.

- الممثلة البريطانية إميليا كلارك تألقت بثوب باللون الفوشيا حمل توقيع دار Dior.

- الممثلة الإنجليزية كايت ونسليت اختارت ثوبها باللون الأخضر الداكن من Armani.

- الممثلة الكولومبية ديان غيريرو اختارت ثوباً عاري الكتفين حمل توقيع دار Angel Sanchez.

- الممثلة الكندية رايتشل ماك آدامز تألقت بثوب من الدانتيل الأسود من دار Elie Saab.

- الممثلة الأميركية جنيواري جونز اختارت ثوباً باللون الأخضر الفاتح جداً حمل توقيع دار Schiapirelli.

- الممثلة الكولومبية صوفيا فيرغارا اختارت ثوباً عاري الكتفين باللون الفوشيا من Vera Wang.

- الممثلة الهندية بريانكا شوبرا تألقت بثوب من الدانتيل من توقيع دار Monique Lhuillier.

- الممثلة البريطانية هيلين ميرين اختارت ثوباً باللون العاجي من جيني بيكهام تناسق بامتياز مع سنها وشكل جسمها.

أسوأ الإطلالات

- الممثلة الأميركية بري لارسون لم توفّق في اختيار ثوبها من مجموعة Atelier Versace لربيع وصيف 2016.

- خيار الممثلة الأميركية كلير داينز من دار Stella McCartney كان عادياً جداً.

- النجمة الأميركية إيفا لونغوريا اختارت ثوباً حمل توقيع دار Julien Macdonald جعل جسمها يبدو غير متناسق.

- الممثلة البريطانية جوليان موور لم توفّق في اختيار ثوبها الأخضر الذي حمل توقيع دار Givenchy.

- الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان اختارت ثوباً يفتقر إلى الأناقة من Gucci.

- إطلالة الممثلة الأميركية روني مارا كانت أقل من عادية بثوب أسود حمل توقيع دار Valentino.