ماس ورديّ من "ميسيكا" في عيد الحب

من مجموعتها الخاصة بعيد الحب، تقدّم دار Messika الفرنسية تصاميم مجوهرات مرصّعة بألماس الوردي، تتميّز بطابعها الكلاسيكي الذي تمّ تنفيذه بطريقة عصريّة مبتكرة.

وقد صمّمت فاليري ميسيكا هذه التشكيلة المميّزة من المجوهرات احتفالاً بيوم الحب، وحرصت على أن تستعمل فيها الماس الوردي للدلالة على الشاعرية والأنوثة التي ترغب أن تحمّلها لهذه التصاميم.

تتوفّر تصاميم Messika Paris في متاجر أحمد صديقي وأولاده في الإمارات العربيّة المتحدة، بلاتينوم ساندز اند كو في المملكة العربية السعودية، علي بن علي للمجوهرات في قطر وآسيا للمجوهرات في البحرين.

من أبرز قطع هذه المجموعة خاتم يتوسطه حجر ماسيّ كبير باللون الوردي تبلغ زنته حوالي 7 قراريط، بالإضافة إلى التصاميم التالية:

- خاتم Amazone المتوفر بإصدار محدود والمصنوع من الذهب الأصفر المرصّع بالماس الأبيض.

- خاتم Gatsby ذو الإصدار المحدود والمرصّع بالكامل بالماس الوردي.

- خاتم Move بإصداره المحدود والذي يختلط فيه الماس الوردي بالماس الأبيض بكلّ أناقة في إطار من الذهب الأصفر.

- سوار Amazone المصنوع من الذهب الأصفر، تمّ ترصيعه بحبات الماس وتتوسّطه ماسة كبيرة.

- سوار Move المصنوع من الذهب الأصفر والمرصع بالماس، يذكّر تصميمه بتصميم الخاتم الذي ينتمي إلى المجموعة نفسها.

- سوار Skinny من الذهب الأصفر المرصّع بالماس والذي تزيّنه سلسلة عند الأسفل.