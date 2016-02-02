ساعة "ريفيرسو" تحتفل بعيدها الـ85

تحتفل ساعة Reverso من Jaeger LeCoultre بعيدها الـ85 هذا العام. ومنذ ابتكارها في العام 1931 وحتى اليوم لا تزال هذه الساعة بتصميمها الأيقوني وأسلوبها الفريد تستحضر الانطباع المُبهر نفسه عقداً بعد عقد، فتصميمها الراقي وخطوطها الرصينة تجعل منها خلاصة للأناقة بامتياز.

ولرسم علامة فارقة في عيدها الـ85، تقدّم دار Jaeger LeCoultre رؤية جديدة لساعة Reverso بحيث يمكن لأيّ شخص أن يتعرّف على المجموعة التي تناسب شخصيّته من هذه الساعة. إنها تراتبيّة الارتقاء بهذه الساعة مع مراعاة متطلّبات مسبقة رئيسية منها:

- الحفاظ على طبيعة هذه الساعة الاستثنائية، وكذلك على أناقتها وروحها المعاصرة.

- توصيف مجموعاتها من خلال 3 أساليب تعبيريّة : Reverso Classic، Reverso Tribute، وReverso One. وبناء تركيبة القياسات الكلاسيكية من خلال ثلاثة خيارات: صغيرة، متوسطة وكبيرة.

- إدخال الحركة الأوتوماتيكية في عدد من تصاميم خطّ Reverso Classic لضمان الاستعمال السهل.

يحمل كلّ تصميم من ساعة Reverso المهمة نفسها: تجسيد أحد أوجه حكمة صناعة الساعات التي ترسّخ نزعة نحو الجمال الجوهري، والتوازن الدقيق بالإضافة إلى التأمل والتفكير العميق.

إن كافة ساعات Reverso Classic وReverso Tribute مفعمة بموضوع الإثارة والفضول الذي اختير للعام 2016. فعندما يلتقي غير المتوقّع مع التقنيّة التفصيلية والمحتوى الجمالي، وعندما تكمن التأثيرات المدهشة في جوهر الوقت وطبيعته، يحين الكشف عن الوقت بشكل رائع ومدهش بامتياز.