"دولتشي أند غابانا" تقدم أزيائها في أشهر دار أوبرا

للمرة الثانية يتحوّل مسرح "لاسكالا" الإيطالي، وهو دار الأوبرا الأشهر في العالم، إلى مكان لعرض أزياء الخياطة الراقية التي حملت توقيع دارDolce&Gabbana والتي تمّ تقديمها مؤخراً ضمن أسبوع "ألتا مودا" للأناقة.

وفي هذا الإطار، صرّح مصمما الدار دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا أنهما بحثا عن مصادر للوحي خاصة بهذه المجموعة في صالات لأوبرا الإيطالية وفي تاريخ تصاميم "بيكي" إحدى أشهر خيّاطات الطبقة الأرستقراطية في مدينة ميلانو.

بدأ العرض بمجموعة من أثواب الكوكتيل السوداء المستوحاة من تراث مدينة ميلانون والتي تمّ تقديمها بأسلوب عصريّ يلبّي متطلبات الأناقة في حياتنا الصاخبة.

كما تضمّن العرض مجموعة من البدلات النسائية التي تميّزت بأناقتها اللافتة. أما المعاطف فتزيّنت بالتطريز الغنيّ والفرو المترف فيما تكرّر ظهور فساتين المخمل التي غزاها التطريز أيضاً.

طابع الباروك الغنيّ بتطريزاته الذهبية والغالي على قلب دار Dolce&Gabbana تجلّى بكل فخامته في هذه التصاميم. وقد تزيّنت بعض الأزياء برسومات مستوحاة من عروض الأوبرا الشهيرة وغزا الترتر المعاطف الطويلة التي تتناسقت بامتياز مع أثواب تزيّنت بالترتر ايضاً.

الأكسسوارات حضرت بأحجامها الكبيرة كما هي العادة في عروض Dolce&Gabbana متخذةً أشكال أقراط متدلّية للأذنين، قلادات ضخمة فضلاً عن اساور تزيّنت بأشكال الورود. ولتكتمل مشهديّة هذا العرض تزيّنت العارضات بمكياج مسرحيّ وتسريحات مرفوعة ظهرت عليها أكسسوارات الرأس على شكل دبابيس أو تيجان مزخرفة. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Dolce&Gabbana من الأزياء الراقية لربيع وصيف 2016 فيما يلي.