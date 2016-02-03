أمل كلوني تتربّع على عرش الأناقة في عيدها الـ38

تحتفل المحامية اللبنانية أمل كلوني اليوم بذكرى ميلادها الـ38، مثبتةً للجميع أنها ليست فقط محامية بارعة ولكن أيضاً "فاشينيستا" من الطراز الأول بفضل اختيار إطلالاتها الرصينة خلال عملها والأثواب المبتكرة عندما تظهر على البساط الأحمر برفقة زوجها النجم الأميركي جورج كلوني. وخير دليل على ذلك أجمل الإطلالات التي ظهرت بها كلوني خلال السنة الماضية:

1- في أحدث إطلالاتها منذ يومين بثوب رومانسي حمل توقيع دار Giambattista Valli، وهو يذكرنا بثوب آخر للدار نفسها سبق أن ارتدته خلال احتفالات زفافها. وقد نسّقت هذا الثوب مع حذاء فضيّ من Dior وحقيبة ذهبيّة من Jimmy Choo.

2- تبرع أمل في تنسيق الخامات والألوان بطريقة عصريّة، كما في هذه الإطلالة التي حملت توقيع Lanvin.

3- بثوب أخضر من Versace نسّقته مع صندل من Jimmy Choo.

4- ترتدي تايور أحمر نسّقته مع حذاء وحقيبة باللون الأسود.

5- بثوب باللون البيج من Roland Mouret نسّقته مع حذاء وحقيبة باللون الذهبي.

6- ترتدي ثوباً باللون الأحمر من Dolce&Gabbana.

7- ترتدي معطفاً باللون الأخضر من Burberry.

8- بثوب من Breezy نسّقته مع حذاء باللون البيج الحيادي وحقيبة من Dolce&Gabbana.

9- ترتدي ثوباً مخططاً من Missoni وصندل من Valentino.

10- ترتدي بدلة باللون الأسود من Dolce&Gabbana.

11- بثوب رمادي قصير من Balenciaga نسّقته مع حذاء من Balmain.

12- بثوب ذهبي من Vionnet نسّقته مع حذاء أسود وحقيبة ذهبيّة من Jimmy Choo.

13- ترتدي جامبسوت باللون الأسود من Stella McCartney مع حذاء باللون البيج وحقيبة صفراء.

14- في حفل Met Gala2015 تألّقت بثوب أحمر من تصميم جون غاليانو لدار Maison Margiela.

15- خلال رحلة إلى طوكيو ارتدت ثوباً طويلاً من الساتان باللون الذهبي من دار Maison Margiela أيضاً.