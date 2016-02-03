ورود "بياجيه روز" تتفتّح في عيد الحب

مع ساعات ومجوهرات Piaget Rose تتحوّل الوردة إلى محطّ أنظار في عيد الحب، وإلى مصدر إلهام أساسي لدار Piaget السويسرية العريقة التي صمّمت على شكل الورود أجمل الهدايا التي تتميّز بطابعها الأنثوي الراقي.

تتضمن مجموعة Piaget Rose ساعات من الذهب الأصفر والأبيض مرصّعة بالماس، أبرزها ساعة Limelight Blooming Rose التي تتزيّن بأربع بتلات مرصّعة بالأحجار الكريمة تكشف بدورها عن أربع بتلات ماسية جديدة من خلال آليّة غير مرئية مبتكرة من قبل دار Piaget.

كما تتجلّى كل براعة هذه الدار من خلال ساعة مرصّعة بـ668 حبة من الماس، تكشف عن ميناء استثنائي وحزام يتلوّن بالأسود أو بالأبيض. ويتمّ إحياء وردة Piaget من خلال التطبيق الدقيق لمادة المينا في ساعة Piaget Altiplano Rose وكذلك من خلال التفاصيل الدقيقة والتقنيّات البارعة التي تحدّدها البتلات الحيويّة باللون الوردي.

وتضمّ مجموعة Piaget Rose أيضاً مجوهرات تتخذ أشكال ورود مصنوعة من الذهب الأبيض أو الأصفر ومرصّعة بحبيبات الماس. وهي تتخذ شكل قلادات، وأساور، وخواتم، وأقراط للأذنين تصلُح لأن تكون أجمل الهدايا في عيد الحب.

كما تشكّل ساعة Piaget Altiplano الرجالية هدية مثالية في هذا المجال نظراً لطابعها الكلاسيكي الذي يحافظ على أناقته لسنوات طويلة.