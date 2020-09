أحمر الشفاه الوحيد الذي تحتاجين إليه من "ريميل"

تُطلق مستحضرات Rimmel London جيلاً جديداً من أحمر الشفاه من المتوقع أن يحدث ثورة في تاريخ هذا المستحضر الأساسي في الحقيبة التجميلية لمعظم النساء. إنه The Only1، أحمر الشفاه المتعدد الوظائف الذي سيسمح لك بالاستمتاع بشعور مريح ويؤمن لشفتيك الترطيب الفائق وثبات اللون من خلال الخصائص التالية:

- اللون: تسمح عناصره الملونة بالحصول على تغطية كاملة بلمسة واحدة، فألوانه المميزة نابضة بالحياة، شديدة اللمعان وتدوم لساعات طويلة.

- الراحة: تحتوي تركيبته على مزيج من الزيوت الخفيفة ما يسمح لها بالانسياب بسهولة تامة. كما أنها ناعمة الملمس وتمنحك الراحة المطلقة.

- الترطيب: طوال مدة وضعها تحافظ هذه التركيبة الغنية بالفيتامين E وزيت الورد البري على ترطيب الشفاه.

- الديمومة: بفضل مزيج من العناصر البوليميرية المتطورة التي تثبّت التركيبة وتعزز الالتصاق بالبشرة، تحظى الشفاه باللون والترطيب لساعات طويلة.

- يتميّز أحمر شفاه The Only1 بإطلالة شديدة الأناقة، فتصميمه الملتف يبدو عصرياً ومتطوراً أما غلافه الأسود اللماع فيتزين بحلقة من اللوان تتلائم مع لون أحمر الشفاه.

عارضة الأزياء الإنجليزية جورجيا ماي جاغر هي بطلة الحملة الترويجية لهذا المستحضر، حيث نراها ترتدي الزي العسكري وتضع أحمر شفاه The Only1 بلون Best of the best الذي يحمل رقم 510. والذي يعتبر واحدا من 10 ألوان تتضمنها مجموعة أحمر شفاه The Only1.