ساعة خاصة من "موريس لاكروا" لفريق برشلونة

تحت سماء برشلونة الزرقاء، قامت Maurice Lacroix بتسليم ساعاتها السنوي لفريق نادي برشلونة لكرة القدم. وقد حصل كل من الفريق المؤلف من 24 لاعباً على ساعة Maurice Lacroix Masterpiece Squelette FC Barcelons Soecial Edition.

تتميّز هذه الساعة بعلبتها الأنيقة التي يبلغ قطرها 43 ملم وبمادة PVD السوداء، وشعار FCB الذهبي المتابين. وقد تسنى لأشهر لاعبي العالم في مجال كرة القدم أمثال نيمار جونيور، ميسي، سواريز، بيكي، وإينييستا...فرصة الاستمتاع بدقّة نظام الحركة والحرفيّة التي تم اعتمادها لتطوير هذه الساعة.

تتميز ساعة Maurice Lacroix Masterpiece Squelette FC Barcelona Special Edition بنظام حركة يدوي للتعبئة وشعار FCB على ناحية الساعة الخلفية. ويكشف غياب مينائها عن العمل الداخلي لنظام مركّز مهيكل يعكس مستويات عالية من الحرفية والدقة. أما العقارب السوداء والسوار المتوافق من جلد التمساح الأصلي مع مشبك أسود بمادة PVD، فهي تضفي طابعاً رياضياً عصرياً يعزز من جاذبية هذه الساعة.

فقد استطاعت ساعة Maurice Lacroix Masterpiece Squelette FC Barcelona Special Editionأن تجسد بشكل مثالي الدمج بين تقاليد صناعة الساعات والتصاميم المتطورة، والابتكار التقني الذي تتمتع به دار Maurice Lacroix العريقة في مجال صناعة الساعات.