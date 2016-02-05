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"بيربري" تقرر طرح مجموعاتها للبيع مباشرة بعد العروض

المصدر: لندن - رويترز
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أعلنت "دار بيربري" البريطانية للأزياء الفاخرة، اليوم الجمعة، أنها ستدمج عروضها السنوية للأزياء في عرضين فقط خلال السنة الواحدة، كما ستجعل مجموعاتها متاحة للبيع للمتسوقين فور الانتهاء من العروض، خلافاً لما هو معمول به في عالم الموضة الفاخرة حالياً.

وهذا القرار سيجعل "بيربري" واحدة من أوائل دور الأزياء العالمية التي تبتعد عن "المواسم التقليدية" التي تقدم فيها كل الماركات مجموعاتها للربيع/الصيف والخريف/الشتاء، قبل أشهر طويلة من وصول الملابس إلى المتاجر.

وقالت المؤسسة المشهورة بمعاطفها الواقية من الأمطار وأوشحتها المصنوعة من الكشمير، إنه بدءا من هذا الشهر ستتضمن عرضيها للأزياء، في فبراير وسبتمبر من كل عام، ملابس للرجال والنساء، وستكون هذه الملابس متاحة في المتاجر وللبيع على الإنترنت بعد العرض مباشرة.

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