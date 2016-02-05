10 حيل ضرورية لنجاح ماكياجك

بعض الحيل البسيطة في الماكياج تعطي الانطباع بتغيير جذري في شكل قسمات الوجه وفي الطلّة بشكل عام. ولذلك، حرصنا أن نجمع لك 10 حيل تجميلية يعتمدها أشهر الخبراء في مجال ماكياج العيون والشفاه، اختاري منها ما يناسبك:

1- لجعل الشفاه الرقيقة تبدو أكبر، استخدمي محدّد الشفاه خارج حدود الخط الطبيعي لشفاهك، مع جعل الخط الخارجي أعرض قليلاً عند الأعلى والأسفل. ثم ضعي طبقة من لون الشفاه داخل الخط. وزّعي طبقة من ملمّع الشفاه فوق اللون.

2- لجعل الشفاه الممتلئة تبدو أصغر، ضعي كريم الأساس أو الكونسيلر على حواف الشفاه لطمس الحافة. استخدمي محدد الشفاه للتحديد داخل خط الشفاه، ثم ضعي طبقة من لون شفاه غير لامع.

3- لجعل الشفاه غير المتساوية تبدو متوازنة، كبّري الشفة العلوية الرقيقة عن طريق تحديدها خارج الحافة باستخدام محدد الشفاه، ثم ارسمي خطاً على الشفاه السفلى عند الحافة الطبيعية. ضعي لون الشفاه داخل الخط مع وضع المزيد من اللون على الجزء الأكثر رقّةً من الشفاه.

4- لجعل الشفاه غير المحدة تبدو أكثر تحديداً، حدّدي الشفة العلوية باستخدام محدد شفاه لإبراز قوس الشفاه قبل وضع اللون عليها. ارسمي الخط خارج حافة الشفاه السفلية لجعلها تبدو أكثر امتلاءً. ضعي لوناً داكناً غير لامع لجعل الشفاه تبدو أكثر تحديداً.

5- لجعل الشفاه المتفاوتة اللون تبدو متساوية، غطّي الشفاه العلوية والسفلية بالقليل من كريم الأساس. حددي الشفاه باستخدام قلم التحديد. اختاري لون أحمر الشفاه، ثم ابدئي بوضعه عن طريق وضع لون أغمق على الشفاه الأفتح ولون أفتح على الشفاه الأغمق.

6- عند اختيار ظلال العينين، خذي بالاعتبار لون شعرك وليس فقط لون عينيك. فمطابقة لون الظلال مع لون شعرك يجعل عينيك تبرزان. والمطابقة تعني إيجاد لون يبرز كل من العينين ولون الشعر. فمثلاً، إذا كان شعرك كستنائي اللون، استخدمي لون ظلال أخضر.

7- لا يمكنك أن تخطئي في وضع ألوان البشرة الطبيعية، بغض النظر عن لون البشرة أو الشعر أو العينين. ومن ضمن هذه الألوان البني والخوخي والعاجي. يمكنك البدء عن طريق وضع لون مماثل جداً للون بشرتك الطبيعي على كامل الجفن. ثم غطي الجفن المتحرّك بلون أعمق أو أغمق. يمكن استخدام درجة أفتح بقليل عند خط الحاجب. ثم ضعي آي لاينر بنياً ناعماً والقليل من الماسكارا.

8- لا تستخدمي ماكياج العينين القوي في الصباح إلا إذا كان لون عينيك أو لون بشرتك فاتحاً جداً. والأفضلية في هذا المجال للألوان البسيطة مثل العاجي والخوخي .

9- الأمسيات هي الوقت المناسب لتجربة ألوان ظلال العينين الجديدة. فمثلاً، يمكن لصاحبات العيون الخضراء تجربة اللون الأرجواني. ولا تنسي ارتداء الملابس والإكسسوارات المناسبة. إذا كانت عيناك بنيتين أو عسليتين، استخدمي ألوان الأخضر والذهبي.

10- تحتاج العيون الكبيرة إلى ثلاث درجات من اللون نفسه: درجة داكنة لملء ظلال العيون، ودرجة متوسطة لتخفيف اللون، ودرجة فاتحة لإضافة البريق. ويجب أيضاً اختيار ظلال عيون بألوان ذهبية أو ترابية لإضفاء الإشراق على العينين. يمكنك استخدام الماسكارا السوداء أو البنية معها.