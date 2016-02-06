ساعة تعد بأوقات سعيدة من "بوم إيه ميرسييه"

تحمل اسم Petite Promesse أي "الوعد الصغير" وتشكّل رفيقة رائعة للمناسبات الكبيرة واللحظات السعيدة، إنها أحدث ساعات دار "بوم إيه ميرسييه" Baume&Mercier التي تتميّز بتصميمها الجريء والأنثويّ وبألوانها المفعمة بالحياة.

حجمها المصغّر يبلغ قطره 22 ملم، ويعبّر بامتياز عن أسلوب أنثوي وعابر للزمن فيما يضفي التلاعب بين الشكلين البيضاوي والمستدير المتشابكين في العلبة والقرص على الساعة تناغماً راقياً.

تصميمها العصري موروث من الأناقة والحرية الشكلية لسبعينيات القرن الماضي. وهي متوفرة بثلاث صيغ: الفولاذ والجلد الأزرق اللامع والجلد البرتقالي الساطع، مما يكسبها حضوراً قوياً يعبّر عن شخصية ومزاج المرأة التي ترتديها.

ميناء هذه الساعة مصنوع من عرق اللؤلؤ الأبيض المجرّد من كل زوائد، أما علاماتها فتتألّف من ماستين مرصعتين عند الساعة 6 والساعة 12.

ويجسّد سوارها، الفريد ذو اللف المزدوج والمصنوع من الفولاذ، الرشاقة والجرأة كما يبرز لمعانه جمال القرص المرصّع جزئياً بالماس.

وتتزيّن ساعة Petite Promesse بسوار أزرق لامع من جلد العجل يضفي عليها طابعاً عصرياً، فاخراً وأنيقاً، كما نجدها بسوار برتقالي ساطع ولافت للانتباه، وهو لون يحمل معه التفاؤل والبهجة تناسق بشكل لافت مع أناقة الماس الذي زيّن بحبيباته هذه الساعة.