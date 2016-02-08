مجموعة مجوهرات جديدة تحمل توقيع "شانيل"

قدّمت دار Chanel تشكيلتها الجديدة من المجوهرات الفاخرة المستوحاة من الرموز الأيقونية الغالية على قلب الآنسة شانيل والتي حملت اسم Signature.

إنها أول مجموعة مجوهرات مستوحاة بالكامل من المربعات المبطّنة التي يتكرر ظهورها عادةً في أزياء وأكسسوارات Chanel. وهي تجمع مميزات البساطة، والأناقة والإتقان في التنفيذ من خلال قطع اختلط فيها الذهب الأبيض بالماس، إضافة إلى لمسات من أحجار اللؤلؤ والسفير الأزرق.

إن مقولة الآنسة شانيل الشهيرة "إن الأناقة هي في الخطوط" تُترجم بشكل مثالي في هذه المجموعة من المجوهرات الفاخرة التي تنقسم إلى 5 تشكيلات تضمّ تصاميم تتميّز بطابعها الحرّ والبعيد عن تقليدية المجوهرات الكلاسيكية:

- مجموعة Signature De Saphir: يشكّل الذهب الأبيض مع الماس وحجر السفير مزيجاً رائعاً في هذه المجموعة التي تتضمّن عقداً يتميّز بشغله المبتكر عند الظهر، إضافة إلى أساور وأقراط للأذنين.

- مجموعة Signature De Perles : تتضمّن قطعاً من الذهب الأبيض المرصّع بالماس واللؤلؤ الصناعي الياباني، وهي تتخذ أشكال زخارف هندسيّة تزيّن الخواتم، والأساور، والعقود.

- مجموعة Signature Duo: تتميّز بطابعها الأنثويّ الناعم، وبعقودها وأساورها المفتوحة. وهي تضمّ أيضاً خواتم ضخمة تتميّز بتصميمها المبتكر.

- مجموعة Signature Dangling: يغلب عليها الطابع الهندسي وتتميّز بأحجامها الكبيرة التي تتخذ شكل قلادات، وأساور وأقراط متناسقة.

- مجموعة Signature Cocoon: يدخل عليها حجر الكريستال الذي يتزيّن بدوره بحبّات الماس في تناسق جمالي لافت يرضي متطلّبات المرأة التي تبحث عن أفكار جديدة في مجال المجوهرات.