أجمل 10 حقائب باللون الأحمر لهذا الموسم

تشكّل الحقيبة الحمراء اكسسواراً أساسياً في خزانة كل "فاشينيستا"، فهي تضفي لمسة من التميّز والثقة على الإطلالة وتضيف عليها لمسات من الإشراق حتى لو كانت الأزياء التي اعتمدتها حيادية أو داكنة اللون.

ويعتبر تنسيق الحقيبة الحمراء مع أزيائك أكثر سهولة مما تظنّين عادةً، فيكفي التقيّد ببعض القواعد الأساسية للحصول على إطلالة متناسقة. تابعي فيما يلي نصائحنا في هذا المجال وتعرّفي على أبرز ما قدّمته دور الأكسسوارات العالمية من حقائب باللون الأحمر لهذا الموسم:

- احرصي على عدم تنسيق الحقيبة الحمراء مع حذاء باللون نفسه بل اختاري حذاءك باللون الأسود، الكحلي أو البيج الحيادي.

- عند اعتماد الحقيبة الحمراء، احرصي على أن تكون هي نقطة الجذب الأساسية في إطلالتك بحيث تبقى التفاصيل الأخرى في الإطلالة بسيطة وبعيدة عن التكلّف.

- اختاري الحقيبة الحمراء عندما ترتدين تدرجات البيج فهي تضفي لمسة من الحيوية على هذا اللون الحيادي.

- نسّقي حقيبتك الحمراء مع بنطلون من الجينز وقميص أبيض بسيط، على أن تختاري حذاء باللون الكحلي أو البيج في هذه الحالة.

- الحقيبة الحمراء هي خير رفيق لفستانك الأسود خاصة إذا زيّنت إطلالتك بأحمر شفاه باللون الأحمر أيضاً.

- لإطلالة خارجة عن المألوف نسّقي حقيبتك الحمراء مع ثوب باللون الزهري الفاتح، ونسّقيها مع أزياء باللون الأزرق لإطلالة منعشة.